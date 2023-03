Europi treba više vremena nego što je planirala da dogovori novi europski sustav označavanja hrane jer shema oznaka u bojama osmišljena u Francuskoj nije odgovarala kulinarskom suparniku Italiji

Strahujući da bi kulturne ikone poput maslinova ulja ili parmezana dobile loše ocjene, Italija je uspjela uvjeriti druge države članice da odbace francuski sustav.

Europska komisija trebala je do kraja 2022. osmisliti oznake za prehrambene proizvode koje bi pomogle potrošačima da biraju zdravije.

Francuski sustav Nutri-Score u početku je bio među favoritima i već je usvojen u Belgiji, Njemačkoj, Luksemburgu, Nizozemskoj i Španjolskoj.

Nutri-Score rangira prehrambene proizvode na skali od zelene do crvene boje i od slova A do E na osnovi njihove nutritivne vrijednosti, odnosno na osnovi toga koliko sadrže proteina, vlakana, soli i zasićenih masti, no tvrtke oznaku nisu obvezne koristiti.

Oko 270 znanstvenika potpisalo je u ožujku 2021. apel pozivajući Europsku komisiju da „ne popušta pred lobistima" i da podrži Nutri-Score, ističući da je to jedina oznaka čije su recenzije pokazale da je „učinkovita i relevantna za potrošače i javno zdravlje".

No Europska komisija nije prihvatila Nutri-Score.

Zamjenica ravnatelja Glavne uprave za zdravstvo i sigurnost hrane Europske komisije Claire Bury rekla je u rujnu da neće staviti na stol nešto što izaziva podjele.