Muškarci su poznati po svom posesivnom odnosu prema ženama s kojima su u vezi... štoviše, ako imate dragog s kratkim fitiljem, sva je prilika da će prije ili kasnije njegova ljuboma pokazati svoje ružno lice.

No, zanimljivo pitanje - što to zapravo potiče ljubomoru kod muškaraca? Naravno, svatko ima neke svoje stvari preko kojih ne može prijeći bez buke, ali ipak ima nekoliko općih mjesta koja treba zapamtiti...

Naravno, jasno je da mu flertanje s drugim muškarcima ne može biti drago, a vjerujte, prepoznat će vaše napućene usne i igranje s kosom bez problema, jer ste na jednak način osvojili i njega.

U to, bilo kakvo spominjanje bivšeg dragog kod sadašnjeg će izazvati grčenje u želucu, naročito ako u društvu evocirate neku ugodnu uspomenu. Rijetki će uspjeti izvući makar kiseli osmijeh, većina će imati onu tipičnu facu iz crtića iznad koje su tamni oblaci iz kojih sijevaju munje.

>> Najljubomorniji su niski muškarci >>

Muški prijatelji njegove drage sigurno, jer on uvijek podsvjesno misli da se radi o suparniku koji samo čeka njegov krivi korak kako bi mu preoteo ženu. Ništa manje mrski nisu kolege s posla koje zovete samo imenom, jer on misli da je to vjerojatno malo previše prisno i da taj kolega također ima podle namjere.

>> Ljubomora - dokaz ljubavi ili pakao >>

U to će ubrojati i smijanje tuđim šalama, pogotovo ako za sebe misli da je natprosječno zabavan, a još gore će biti ako svom dragom povremeno govorite kako obožavate njegove šale jer ga čine privlačnim.

>> Ljubomora je ponekad opravdana >>

Ne treba ni spominjati da razmjena bilo kakvih poruka s drugim muškarcima odmah diže tlak partneru, ma koliko on inače tolerantan bio, a ni izlasci s kolegama i prijateljicama, bez njega, neće baš biti najbolje primljeni.