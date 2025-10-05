« Vic dana
Kad se Muji javi Bog...

... i postavi samo jedno pitanje, Mujo je na sto muka kako bi najbolje odgovorio...

Lool
Mujo napuni šezdesetu i baš na rođendan mu se javi Bog:

- Mujo, prijatelju.... do sad sam te čuv'o k'o najrođenijeg, al' sad je ipak vrijeme da dobiješ neku bolest.... al' kako si mi drag, dat ću ti da sam odabereš koju...

Mujo guta knedle i u zadnji čas se dosjeti:

- Fala t' k'o bratu što me ćuvaš... a kad smo kod bolesti... pa ako mog' birat, ja b' najradije - perut!

