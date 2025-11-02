Jutarnja kava u lokalnom bircu služi da bi se ispričale priče od sinoć... ;)

Ivek dođe u lokalni birc na jutarnju kavu, kad sretne Štefeka koji se nasmije kad ga vidi:

- Di si, buraz, si živ? Dobro si se nalijal jučer...

Ivek se pobuni:

- Kak tije, čovjee, pa nisam bil baš tak pijan...

Štefek se slatko nasmije:

- A da? Trčao si gol po ulici i kad si sreo nekog klošara vikao si DUMBLEDORE ŽIV SI!