Kad se Ivek pošteno napije...
Jutarnja kava u lokalnom bircu služi da bi se ispričale priče od sinoć... ;)
E, buraz, si živ? ;) (Arhiva)
Ivek dođe u lokalni birc na jutarnju kavu, kad sretne Štefeka koji se nasmije kad ga vidi:
- Di si, buraz, si živ? Dobro si se nalijal jučer...
Ivek se pobuni:
- Kak tije, čovjee, pa nisam bil baš tak pijan...
Štefek se slatko nasmije:
- A da? Trčao si gol po ulici i kad si sreo nekog klošara vikao si DUMBLEDORE ŽIV SI!
02.11.2025. 06:56:00
Printprint verzija
Komentirajkomentiraj
Novi komentar