Kad Mujo stvarno radi gluposti...
... je bi mu Fata mogla zalijepiti dobru šamarčinu nakon ovoga...
Fotografija vijesti (Arhiva)
Mujo sjedi na kauču i gleda televiziju, a Fata se razletila kućom i sprema, čisti, pere veš, kuha ručak .... Nakon nekog vremena kaže Mujo:
- Fato, de bona donesi mi jedno pivo, dok još nije počelo.
Fata donese pivo, a Mujo za pola sata opet kaže:
- Fato, de mi donesi jedno hladno pivo dok još nije počelo
Fata mu donese, kad će Mujo za dvadesetak minuta opet:
- Fato, donesi mi par hladnih piva dok još nije počelo ...
Fati prekipilo i ona se izdere na Muju:
- Jesi ti normalan, koga ti zezaš cijeli dan, ništa ne radiš, samo sjediš, gledaš televiziju i ločeš pivu!!!
Mujo slegne ramenima i reče:
- E jeb'ga, počelo je.... baš si mogla požur't...
15.08.2025. 06:56:00
Printprint verzija
Komentirajkomentiraj
Novi komentar