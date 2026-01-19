Kad Mujo miti murjaka...
... radi to na sam svoj način koji nije uvijek najbolji, ali ipak ponekad radi ;)
Nije mu baš bilo najpametnije ;) (Arhiva)
Mujo krivuda autom u sitne sate po ulicama, kad ga zaustavi policajac. Mujo se sav usplahiri i pruži mu novčanik. Policajac otvori novčanik, a u njemu samo jedna plastična žličica?!
Policajac zbunjeno pogleda Muju i upita:
- A šta je ovo?
Mujo odgovori, značajno namigujući:
- To t' je za kafu, znaš... ;)
19.01.2026. 06:56:00
Printprint verzija
Komentirajkomentiraj
Novi komentar