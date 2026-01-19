... radi to na sam svoj način koji nije uvijek najbolji, ali ipak ponekad radi ;)

Mujo krivuda autom u sitne sate po ulicama, kad ga zaustavi policajac. Mujo se sav usplahiri i pruži mu novčanik. Policajac otvori novčanik, a u njemu samo jedna plastična žličica?!

Policajac zbunjeno pogleda Muju i upita:

- A šta je ovo?

Mujo odgovori, značajno namigujući:

- To t' je za kafu, znaš... ;)