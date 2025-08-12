Kad Mujo ima nekih problema koje treba riješiti...
... šef to razumije, ali mu se teba objasniti zašto... e, tu nastaje problem ;)
Lool ;) (Arhiva)
Zaposlio se Mujo u nekoj firmi i jednog dana dolazi on direktoru sa snuždenom facom:
- Gospodine direktore, trebalo bi mi par slobodnih dana ...
Direktor ga pogleda:
- Dobro, Mujo, a zašto?
Mujo tužno slegne ramenima:
- Ma, imam obiteljskih problema ...
Direktor zabrinuto upita:
- Kakvih problema, Mujo?
Muju duboko uzdahne:
- A ženim se, znate...
12.08.2025.
