... šef to razumije, ali mu se teba objasniti zašto... e, tu nastaje problem ;)

Zaposlio se Mujo u nekoj firmi i jednog dana dolazi on direktoru sa snuždenom facom:

- Gospodine direktore, trebalo bi mi par slobodnih dana ...

Direktor ga pogleda:

- Dobro, Mujo, a zašto?

Mujo tužno slegne ramenima:

- Ma, imam obiteljskih problema ...

Direktor zabrinuto upita:

- Kakvih problema, Mujo?

Muju duboko uzdahne:

- A ženim se, znate...