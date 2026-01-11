... i nije baš zadovoljan mečom, a Fata ima nešto za dodati što mu se neće svidjeti...

Zasjeo Mujo pred televizor s pivom i grickalicama, prebacio na prijenos boks meča za prvaka svijeta, a Fata uzdahne i ode u kuhinju. Taman što je stavila kavu, čuje Muju kako psuje u sobi, pa ode pogledati što se zbiva:

- Š'a je, bolan, Mujo, š'a s' dereš tol'ko?

Mujo ljutito odmahne rukom:

- Jeb'o mater, ja se spremio da će bit' pravo dobar meč, a ono sve gotovo za minut i po'!

Fata uzdahne:

- E, sad znaš kako je men' svaku večer... pa ti gledaj...