... nije mu lako... naime, izgubio se i ne zna kako se vratiti doma, a niti njegove upute odraslima nisu baš nešto...

Perica stoji nasred ceste i plače na sam glas... vidi ga neki čovjek i odmah dođe do njega:

- Nemoj plakati, reci šta je?

Perica jedva zajeca_

- Izgubio sam se

Čovjek čučne kraj njega:

- Pa dobro kako se zoveš?

Perica uzdahne:

- Pericaaaaaa.... kmeeeee!

Čovjek uzdahne:

- Dobo Perice, a jel' znaš svoju adresu?

Perica klimne glavom, pa ga čovjek upita:

- Okej, koja je tvoja adresa?

Perica šmrcne:

- perica@gmail.com!!