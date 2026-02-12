« Vic dana
objavljeno prije 7 sati i 43 minute
VIC DANA

Kad mali Perica traži sam sebe...

... nije mu lako... naime, izgubio se i ne zna kako se vratiti doma, a niti njegove upute odraslima nisu baš nešto...

Fotografija vijesti
Fotografija vijesti (Arhiva)
Više o

vic dana

,

vicevi

,

najbolji vicevi

,

vicevi o malom Perici

Perica stoji nasred ceste i plače na sam glas... vidi ga neki čovjek i odmah dođe do njega:

- Nemoj plakati, reci šta je?

Perica jedva zajeca_

- Izgubio sam se

Čovjek čučne kraj njega:

- Pa dobro kako se zoveš?

Perica uzdahne:

- Pericaaaaaa.... kmeeeee!

Čovjek uzdahne:

- Dobo Perice, a jel' znaš svoju adresu?

Perica klimne glavom, pa ga čovjek upita:

- Okej, koja je tvoja adresa?

Perica šmrcne:

- perica@gmail.com!!

12.02.2026. 06:57:00
Novi komentar
nužno
nužno