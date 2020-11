Iako je u ovakvim situacijama kao danas teško uopće razmišljeti o djetetu, ipak da vidimo što o tome kaže znanost i stručnjaci

Odlučivati o tome jeste li i kada biste mogli biti spremni postati roditelj može biti jako stresno te vas može dovesti do tog razmišljanja da ne postoji "pravo vrijeme", odnosno, sve dok vam se to i ne dogodi.

Iako je odgovor u konačnici različit za sve, ipak postoje godine za koje su istraživanja pokazala da su najbolje.

Prema pisanju The Wall Street Journala, nedavno istraživanje pokazalo je da je najbolje vrijeme u životu žene za brak, trudnoću, donošenje određenih financijskih odluka, ono vrijeme dok ne napuni 32 godine.

Dakle, najbolje vrijeme za početak trudnoće je prije nego što napunite 32 godine. Istraživanje je proveo Američki koledž opstetričara i ginekologa te je na osnovu toga zaključeno da u 32. godini plodnost počinje opadati.

Taj broj ne mora nužno odgovarati onome što se zapravo događa u Sjedinjenim Američkim Državama, a prosječna dob žena koje rađaju svoju prvu bebu neprestano je u porastu.

Tako je 2016. godine, prvi put u povijesti, američki zdravstveni institut The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) izvijestio da više američkih žena zatrudni u tridesetima nego u dvadesetim godinama.

I, što mislite o tome?