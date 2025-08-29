Kad je Haso u problemu...
... jer je s obje noge u grobu... a ako malo razmislite, shvatiti ćete i zašto
E Haso, Haso... (Arhiva)
Sretnu se Mujo i Haso, pa Haso upita Muju kako je, a ovaj krene jadikovati:
- Haso moj, jednom sam t' nogom u grobu, sve me boli...
Haso slegne ramenima:
- A sl'šaj, nije t' to ništa, ja sam s obje noge u grobu...
Mujo se zbuni:
- Pa kako to, Haso jarane, šta t' je?!
Haso se nasmije:
- Ma od posla, jarane, pa znaš da sam post'o grobar!
29.08.2025. 06:56:00
