... odluči ona to polako i nježno reći Muji, da se ne iznenadi previše...

Fata skonta da je trudna i razmišlja kako će to reći Muji. Konta ona par dana i na kraju odluči da mu kaže ravno u glavu.

- Mujo, bolan, da t' kažem nešt'...

Mujo je pogleda:

- Rec'...

Fata skupi hrabrost:

- Trudna sam!

Mujo je gleda i šuti, pa se Fata lagano nasmije i upita ga:

- Mujo, bolan, što b' ti volio da bude? Cura il' dečko?

Mujo uzdahne:

- Ja b' da je to loš vic...