Kad Fata ostane trudna...
... odluči ona to polako i nježno reći Muji, da se ne iznenadi previše...
Upsić ;) (Arhiva)
Fata skonta da je trudna i razmišlja kako će to reći Muji. Konta ona par dana i na kraju odluči da mu kaže ravno u glavu.
- Mujo, bolan, da t' kažem nešt'...
Mujo je pogleda:
- Rec'...
Fata skupi hrabrost:
- Trudna sam!
Mujo je gleda i šuti, pa se Fata lagano nasmije i upita ga:
- Mujo, bolan, što b' ti volio da bude? Cura il' dečko?
Mujo uzdahne:
- Ja b' da je to loš vic...
08.09.2025. 06:55:00
