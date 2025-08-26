Bernardin poziv na veganstvo i nova kampanja nastala u utočištu za životinje

Talentirana glazbenica, Brođanka Bernarda Bobovečki, snimila je u suradnji s udrugom Prijatelji životinja kampanju kojom poziva na suosjećanje prema životinja i veganstvo, a ujedno i najavljuje 17. ZeGeVege festival održivog življenja, koji će se održati od 5. do 7. rujna 2025. na zagrebačkom Europskom trgu. Poznata po moćnom glasu, karizmi i sve većoj popularnosti na društvenim mrežama, gdje osvaja publiku obradama starih hitova, Bernarda ovim potezom pokazuje svoju nježnu stranu, posvećenost pravima životinja i veganskom načinu života. Slogan kampanje „Moje srce bira veganstvo" opisuje njezin glavni razlog za prelazak na veganstvo, a emotivni vizuali sa spašenim životinjama pozivaju sve da joj se pridruže.

Bernarda je na fotografijama odjevena u šlinganu košulju koju je naslijedila od svoje bake, također rođene Slavonke. „Često se susrećem s time da me pitaju kako mogu biti veganka ako sam porijeklom iz Slavonije. Time zapravo misle da je neobično što ne slijedim tradiciju slavonske kuhinje, a upravo odrastanje na ovim prostorima zaslužno je za moje dugogodišnje veganstvo. Još kao dijete svjedočila sam kolinju na selu i svemu onome što prati taj nemoralni, nasilni i sramotni čin. Već tada sam osjetila koliko je to pogrešno i uznemirujuće. Stalno sam se pitala zbog čega je to uopće potrebno. Stoga, tradicija može biti lijepa, ali ne ako je tradicija patnje i slavlje smrti nedužnih živih bića. Vrijeme je da Slavonija, kao i ostatak svijeta, krene putem suosjećanja i zdravlja. Svako vaše najdraže jelo može se složiti i u biljnoj verziji zbog koje nitko neće izgubiti život, a pritom ćete možda spasiti i svoj", izjavljuje.

Snimanje kampanje održano je u dirljivoj atmosferi na našičkoj Farmici, utočištu za životinje, gdje svoj stalni dom ima 60-ak spašenih životinja, među kojima su koze, kokoši, ovce, patke, krave, magarci, svinje i poniji. Na Farmici se nalazi i 160 pasa koji traže stalni dom. Bernada za kampanju pozira s kokom simpatična imena Kokoš Anel koja je zajedno sa pijetlom McChickenom pronašla spas od sigurne smrti na Farmici, a usputna stanica u operaciji spašavanja bio joj je i ured Prijatelja životinja. Bernarda se fotografirala i s kozicom Martom rođenoj na Farmici. Martina majka Asi nakon 16 godina iskorištavanja zbog mlijeka i jaretine odbačena je bolesna, nepokretna i trudna. Ubrzo, bez straha da će ona ili njeno dijete biti odvedeni u klaonicu, rađa kćer Martu, zvijezdu ove kampanje.

„Bilo mi je predivno provesti dan u društvu ovih divnih bića, gledati im u oči, osjetiti njihovu znatiželju i povjerenje te želju za životom. To su trenuci koji duboko dirnu i još jednom potvrde da veganstvo nije odricanje, nego dar. Voljela bih potaknuti druge da otkriju veganstvo ili mu se barem približe upoznavajući se s razlozima za odabir biljne hrane, umjesto one zbog koje nepotrebno stradavaju životinje", zaključuje Bernarda.

Prijatelji životinja vjeruju da će mnogi zadržati pogled na prelijepim fotografijama i jumbo plakatima, otvoriti svoje srce prema životinjama te dobiti inspiraciju da ne propuste ZeGeVege festival. ZeGeVege će u rujnu okupiti brojne domaće i inozemne restorane i izlagače veganske hrane i proizvoda, kozmetike koja nije testirana na životinjama te pružiti posjetiteljima brojne edukativne sadržaje s ciljem približavanja održivog način života i prehrane.

Prijatelji životinja zahvaljuju svima koji su volonterski sudjelovali u snimanju ove kampanje: fotografkinji Jeleni Rašić, fotografu Luki Tomiću, BN beauty studiju (make-up), Studiju L.A. (frizura), kao i utočištu Farmica i svim njihovim štićenicima na gostoprimstvu. Vizuali kampanje Moje srce bira veganstvo i popratne fotografije iz utočišta mogu se pogledati na www.prijatelji-zivotinja.hr.