Američka kantautorica i multiinstrumentalistica Julien Baker dolazi u zagrebačku Tvornicu kulture u ponedjeljak, 2. svibnja 2022.

Ova mlada umjetnica iz Memphisa poznata je po jako osobnim stihovima, katarzičnom pisanju tekstova, dok je njena glazba svrstana pod indie rock, folk i alternative žanrove. Stihovi su puni priča o nadi, iskupljenju, ljubavi, ovisnosti, kao i vjerskim temama te osobnim iskustvima.

Julien je svoje glazbene vještine brusila u srednjoškolskom bendu, nakon čega je krenula pisati za sebe. Debi iz 2015. "Sprained Ankle" je odmah zasjeo na Billboardovu Heatseekers listu i obilježio je vrhove ljestvica najboljih godišnjih izdanja. Na albumu se uz sjajne aranžmane proteže samo njen glas i gitara, a takav ogoljeni zvuk često je viđen i na nastupima na kojima koristi još samo loop.

Hvaljeni album pozicionirao ju je kao umjetnicu koja savršeno nalazi balans između pisanja o slomljenom srcu i katarzične glazbe. Svoj prepoznatljivi i iskreni izričaj nastavlja i na albumu "Turn Out The Lights" na kojem se može čuti violina i orgulje te sjajna produkcija, a koji je po izlasku zasjeo na Billboardovu ljestvicu 200 najboljih albuma.

Julien Baker - "Hardline"

Za najnovije izdanje "Little Oblivion" objavljeno u veljači ove godine, Julien je željela eksperimentirati s bendom i punijim zvukom, pa se na njemu može čuti bubnjeve, bass, klavijature, mandolinu i banjo, a sve ih sama svira. Kritika hvali album ove dvadesetpetogodišnjakinje, pa New York Times navodi da je album podignuo njenu glazbu na novu razinu, Loud and Quiet za Julien kaže da se s novim uratkom istaknula kao jedna od najboljih umjetnica našeg vremena, dok New Yorker album naziva kompleksnim i prekrasnim.

Baker je nastupala i surađivala s primjerice Death Cab For Cutie, The National, The Decemberists, Belle & Sebastian, Touche Amore, te je turirala po Americi i svijetu. U Hrvatsku dolazi u sklopu velike turneje, koja će ju nakon sjeverne Amerike dovesti u Europu, a u travnju i svibnju nastupit će po dvoranama Nizozemske, Danske, Švedske, Norveške, Češke, Austrije, Njemačke, Italije, Belgije, Irske kao i Španjolske.

Ulaznice su u pretprodaji po cijeni od 100 kn, a na dan koncerta cijena će biti 120 kn. Ulaznice su dostupne na svim prodajnim mjestima Entria, kao i online na www.entrio.hr.