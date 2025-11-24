Dva ekskluzivna klupska koncerta Josipe Lisac u Saxu za sam kraj godine

Josipa Lisac za sam kraj godine održat će, 9. i 16. prosinca, dva ekskluzivna klupska koncerta u zagrebačkom Saxu.

Josipa Lisac - „Zamisli"

Na novi susret s ovdašnjom publikom Josipa dolazi u trenu kad je njezin aktualan singl „Zamisli" jedan od najemitiranijih u Hrvatskoj te u utrci za nagradu „Cesarica" za mjesec listopad.

Praćena svojim fantastičnim bendom kojeg čine Borna Šercar, Davor Črnigoj, Toni Starešinić i Elvis Penava, naša najveća glazbena umjetnica će još jednom podsjetiti na svoj prebogati katalog svevremenskih klasika domaće glazbe. S pozornice Saxa, u dvije večeri, čut će se tako Boginja", "O jednoj mladosti", "Dok razmišljam o nama", "1000 razloga", "Živim po svome", "Vjerujem ti sve", "Gdje Dunav ljubi nebo", "Danas sam luda", "Magla" te novije"Tu", "Tebi putujem", "Daleko" i, naravno, aktualan singl „Zamisli".

S obzirom na kapacitet kluba broj ulaznica je izuzetno ograničen. U prodaju kreću u u ponedjeljak 17. studenoga u 12:00 na Core Eventu, a cijene iznose 53 eura za rezervirno sjedenje i 35 za slobodno stajanje.