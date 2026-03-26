Britansko-nigerijski umjetnik Joshua Idehen nedavno je objavio emotivno snažan album koji spaja poeziju i plesnu glazbu, a u lipnju dolazi na premijerni nastup u Hrvatskoj na INmusic festival #18.

U vremenu kada globalni narativ sve češće oblikuju negativne vijesti i osjećaj kolektivne iscrpljenosti, britansko-nigerijski spoken word umjetnik Joshua Idehen donosi snažan i potreban odgovor kroz svoj novi album I Know You're Hurting, Everyone Is Hurting, Everyone Is Trying, You Have Got To Try, objavljen 6. ožujka ove godine. Album, nastao u suradnji s producentom Ludvigom Parmentom, predstavlja jedinstveni spoj poezije, elektronike i suvremenog spoken word izraza. Riječ je o emotivno bogatom i zvučno slojevitom izdanju koje balansira između tuge, euforije i nade, stvarajući prostor u kojem slušatelj može pronaći utjehu, ali i poticaj na djelovanje.

Projekt dolazi nakon viralnog uspjeha pjesme Mum Does The Washing, koja je Idehena lansirala pred širu publiku i donijela mu podršku relevantnih imena britanske scene, kao i nastupe na prestižnim festivalima i televizijskim emisijama. Iza ovog uspjeha stoji dugogodišnji umjetnički razvoj. Iako se u mladosti više zanimao za film nego za poeziju, ključni trenutak dogodio se kada je čuo pjesmu Vexed izvođača Dizzeeja Rascala, što ga je inspiriralo da započne vlastito stvaralaštvo. Tijekom godina izgradio je reputaciju na londonskoj spoken word sceni, surađujući s brojnim glazbenim projektima i umjetnicima.

Joshua Idehen će na INmusic festivalu #18 nastupiti kao dio Europskog programa razmjene talenata (ETE), INmusicovog dugogodišnjeg partnera koji pomaže europskim umjetnicima da nastupe na festivalima diljem Europe i šire. Umjetnik se pridružuje već najavljenim izvođačima osamnaestog izdanja festivala, koje ujedno obilježava 20 godina INmusica, uz Gorillaz, Jacka Whitea, Kings of Leon, IDLES, The Flaming Lips, Manic Street Preachers, Jehnny Beth, Fat Dog, Sprints, KT Tunstall, Yonaka, Dry Cleaning i druga imena.

INmusic festival #18 održat će se od 22. do 24. lipnja 2026. na zagrebačkom Jarunu. Trodnevne ulaznice dostupne su putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 139 EUR (+ troškovi transakcije), dok je ograničen broj jednodnevnih ulaznica u prodaji po cijeni od 99 EUR (+ troškovi transakcije). U ponudi su i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 59 EUR (+ troškovi transakcije), važeće isključivo uz trodnevnu festivalsku ulaznicu.