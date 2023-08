Nastavljena je i tradicionalna suradnja, s ove godine jubilarnim 70. Pulskim filmskim festivalom

Dubrovačke ljetne igre uspješno su privele kraju još jednu festivalsku sezonu, održavši u 47 dana, od 10. srpnja do 25. kolovoza, ukupno 79 izvedbi dramskog, glazbenog, baletnog, folklornog, filmskog i dječjeg programa na 16 scenskih i ambijentalnih lokacija grada Dubrovnika. Na završnoj konferenciji za medije povodom zatvaranja 74. Igara u atriju palače Sponza uz vodstvo Igara, ravnateljicu Ivanu Medo Bogdanović i intendanticu Doru Ruždjak Podolski, sudjelovali su i ministrica kulture i medija dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, dubrovački gradonačelnik Mato Franković te župan dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić koji su ovom prilikom intendantici Dori Ruždjak Podolski zahvalili na proteklih šest sezona u kojima je uspješno vodila festival, pa i u teškim pandemijskim vremenima.

- Iznimno sam počašćena što sam imala priliku obnašati ovu funkciju, a odlazim zadovoljna i ispunjena unatoč nekim turbulentnim trenucima kojih je bilo, ali sam ispunjena jer uistinu mislim da smo moji pomoćnici Saša Božić, Tomislav Fačini i ja radili najbolje što znamo i nismo imali figu u džepu. Bez „kuće" ne bismo mogli; ja svake godine zahvalim svim djelatnicima javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre, a ove godine stvarno vam posebno hvala. Hvala svim građanima Dubrovnika, vjernoj publici i hvala Gradu na izravnosti i toplini koju svakako ima i daje ju svima nama koji smo ovdje ostavili neki svoj dio života - zaključila je Dora Ruždjak Podolski.

Festivalski dramski program ovog je ljeta bio u znaku koprodukcija, pa je prvi premijerni dramski naslov Vidi kako Lokrum pere zube, nastao prema istoimenom romanu Ivane Lovrić Jović u režiji Paola Tišljarića ostvaren u koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara i Kazališta Marina Držića te uz pokroviteljstvo Hrvatske Elektroprivrede. Uslijedila je suvremena interpretacija svevremenog klasika Na Tri kralja ili kako hoćete Grzegorza Jarzyne i Romana Pawłowskog u režiji Jarzyne, nastala prema motivima istoimene drame Williama Shakespearea u koprodukciji Igara sa Zagrebačkim kazalištem mladih na tvrđavi Lovrjenac. Monodrama Maske Dražena Šivaka bila je treća ovoljetna dramska premijera, nastala u korpodukciji Igara i Umjetničke organizacije Grupa te suradnji sa Scenom Ribnjak, a izvedena na tvrđavi Bokar, dok su pred sam kraj 74. festivalske sezone autorica teksta Marijana Fumić i redateljica Dora Ruždjak Podolski odabrale, istražujući dubrovačku povijesnu građu od 13. do 20. stoljeća, 9 izuzetnih žena i objedinile njihove intrigantne priče u jedinstveno scensko djelo Sjetne žene raguzejske u izvedbi Festivalskog dramskog ansambla, uprizoreno u parku Gradac.

Osim premijernih produkcija, na programu su bile i uspješnice iz prijašnjih festivalskih sezona pa je tako Krvava svadba u režiji Franke Perković Gamulin i izvedbi Festivalskog dramskog ansambla na otoku Lokrumu imala tri izvedbe, jednako kao i prošlogodišnji Ljubovnici u režiji Aleksandra Švabića i izvedbi Festivalskog dramskog ansambla ispred crkve svetog Jakova. Velika festivalska uspješnica Mara i Kata, autorski projekt Saše Božića ostvaren u suradnji s dramskim umjetnicama Natašom Dangubić i Doris Šarić-Kukuljicom, nasmijavala je publiku na Kazermi četvrtu sezonu za redom s čak dvije dodatne izvedbe, uz četiri planirane, zbog velikog interesa publike.

U godini u kojoj se obilježava stota godišnjica rođenja Miljenka Smoje, junaci njegova Velog mista u režiji Marine Pejnović, koja je i adaptirala roman te izvedbi Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija zaigrali su u tri termina i na taraci tvrđave Revelin. Tradicionalni sudionik Igara bio je i Studentski teatar Lero koji je ove sezone dva puta izveo svoj recentni kazališni uradak, predstavu Uglavnom vedro redatelja Davora Mojaša.

Na radost najmlađe publike, reprizirano je i glazbeno-scensko djelo Čudesna šuma, nastalo prema istoimenom romanu Sunčane Škrinjarić u režiji Lee Anastazije Fleger, uz glazbu Frana Đurovića te pod ravnanjem Matea Narančića, a Teatar Poco Loco gostovao je s koncertnom predstavom Pjeva mi se pjesma: Orkestra Pocoloca.

Glazbeni program ovog ljeta predstavio je dubrovačkoj publici vrhunska domaća i svjetska imena, a otvorio ga je nastup jednog od najpriznatijih i najcjenjenijih svjetskih pijanista Andrása Schiffa. Uslijedio je spektakularan koncert fado dive Marize na taraci tvrđave Revelin gdje je umjetnica ostavila bez daha mnogobrojnu publiku spojem strasti, emocija i nevjerojatnog vokala. U su Dvoru nakon dvadeset i četiri godine ponovno zajedno nastupili renomirani gudački ansambl Zagrebački solisti i virtuozna klarinetistica Marija Pavlović. Glazbeni program 74. Dubrovačkih ljetnih igara obogatili su mladi regionalni skladatelji i glazbenici koji su na koncertima održanima u atriju Kneževa dvora predstavili novoskladana djela, inspirirana lokalnom baštinom i europskim vrijednostima, napisana tijekom provedbe projekta #synergy: Sharpening the capacities of the classical music industry in the Western Balkans. Virtuozni glazbenici Ansambla Janoška nastupili su u Kneževu dvoru te besprijekornim umijećem muziciranja, maštovitim improvizacijama i neizmjernim entuzijazmom osvojili srca publike, koju su čak i raspjevali. Krešimir Bedek održao je gitaristički recital, svjetski priznati bas-bariton Marko Mimica i nagrađivani pijanist Marcos Madrigal u punom su sjaju pokazali sve mogućnosti glasa, odnosno klavira u programu posebno kreiranom za Igre, a karizmatični violončelist Nicolas Altstaedt imao je čak dva nastupa na 74. Igrama, samostalni i s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom pod ravnanjem Pavla Zajceva. Nastupili su tu i ugledni ruski glazbenici zavidne karijere, violinist Aylen Pritchin i pijanist Maxim Emelyanychev, violončelistica Latica Anić, pijanist Krešimir Starčević i violinist Marco Graziani izveli su program posvećen 150. godišnjici rođenja skladatelja Sergeja Rahmanjinova i Blagoja Berse. Hrvatski pijanist, skladatelj i aranžer Zvjezdan Ružić na pianotronu, instrumentu koji čine klavir, mellotron i pedale, predstavio je program sastavljen od autorske glazbe, ali i vlastitih obrada svjetskih hitova na festivalskoj pozornici na Trgu oružja krajem srpnja, dok je u kolovozu u Dvoru nastupio izvanredni mađarski violinist Kristóf Baráti s renomiranim Komornim orkestrom Mendelssohn, ali i članovi {oh!} Orkiestra, vrhunski znalci i strastveni entuzijasti rane glazbe pod vodstvom violinistice Martyne Pastuszke. Violončelist Eckart Runge, pijanistica Martina Filjak i saksofonist Gordan Tudor oduševili su festivalsku publiku svojim nastupom, kao i ansambl Camerata RCO, čiji su članovi gudači i puhači glasovitog amsterdamskog Kraljevskog Concertgebouw orkestra. U završnici festivala veliki koncert ispred Katedrale upriličio je Dubrovački simfonijski orkestar sa sopranisticom Josipom Bilić, a pod ravnanjem maestra Valentina Egela, a violončelistica Kajana Pačko i pijanist Danijel Detoni izveli su koncert posvećen nedavno preminulom glazbeniku, violončelistu, pedagogu i nekadašnjem glazbenom ravnatelju Dubrovačkih ljetnih igara, Valteru Dešpalju. Završni koncert Simfonijskog orkestra i Zbora Hrvatske radiotelevizije uz sopranisticu Dariju Auguštan, kontratenora Franka Klisovića, tenora Roka Radovana i baritona Leona Košavića pod ravnanjem maestra Tomislava Fačinija održat će se večeras, 25. kolovoza u 22 sata ispred Katedrale, nakon čega će se kratkom ceremonijom tradicionalno zatvoriti 74. Dubrovačke ljetne igre.

Folklorni ansambl Linđo ovog je ljeta održao četiri festivalska nastupa na taraci tvrđave Revelin, a na istom je mjestu dvije večeri zaredom baletni ansambl Hrvatskog narodnog kazališta Split izveo kultno djelo F. Scotta Fitzgeralda Veliki Gatsby.

Prva izložba na 74. Dubrovačkim ljetnim igrama, ciklus slika Fadila Vejzovića Laka je mlados, predstavljena je festivalskoj publici u srpnju u atriju palače Sponza, a ondje je početkom kolovoza postavljena i izložba dubrovačke umjetnice Romane Milutin Fabris Dubrovačka rapsodija. U okviru popratnog programa 74. Igara predstavljena je autobiografija Braca Dimitrijevića Louvre je moj atelje, ulica moj muzej u atriju Kneževa dvora.

Nastavljena je i tradicionalna suradnja, s ove godine jubilarnim 70. Pulskim filmskim festivalom pa je dubrovačka publika imala priliku pogledati projekciju dobitnika Velike Zlatne arene, filma Veće od traume Vedrane Pribačić i Mirte Puhlovski.

Ove godine, ususret 74. festivalskoj sezoni održan je pretprogram suvremenog cirkusa s devet izvedbi, a tijekom festivala organiziran je i pop-up događaj Tango Milongu na Stradunu. U želji razvoja publike, Igre su ovog ljeta organizirale ukupno 20 besplatnih programa.

-Ukupni proračun na kraju ove festivalske sezone iznosi 1.800.000 eura. Povećanje je rezultat porasta prihoda od ulaznica i suvenira koji je narastao za 29,7% u odnosu na prvotno planirani, stoga veliko hvala ide publici koja nas je i ove godine pratila u velikom broju. Također, zahvaljujem na potpori i podršci Gradu Dubrovniku, Ministarstvu kulture, Županiji dubrovačko-neretvanskoj, Turističkoj zajednici Grada Dubrovnika, ali i našim dugogodišnjim vjernim sponzorima i donatorima Mastercardu, OTP banci, Zračnoj luci Dubrovnik, Eurohercu, Studencu, Hrvatskoj lutriji, Jadranskim luksuznim hotelima i brojnim drugim partnerima koji su prepoznali važnost ulaganja u očuvanje i razvoj kulture. Na samom kraju koristim priliku zahvaliti dosadašnjem umjetničkom vodstvu na izvrsnoj suradnji, trudu, energiji i entuzijazmu uloženom u kreiranje brojnih festivalskih programa - izjavila je ravnateljica Ivana Medo Bogdanović.