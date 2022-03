Subtilno @ Attack, petak 4.3., 19:00 - 00:00, ulaz 30 kn

Nakon poduljeg izbivanja nekako smo složno rekli da je vrijeme za ponovne glazbene susrete subtilnih valova i plesnih podija, ovoga puta u obliku našeg officially prvog eventa u prostorijama svima nam/vam znanog AKC Attacka. Recept je, na sreću, ostao isti...

Dobar duboki bass koji trese i donje sfere podzemlja sa ritmom koji u kombinaciji raznih zvukova stvara jednu drugačiju vrstu audio-vizualnog iskustva. I, naravno, vi.

Selekciju tokom večeri donose nam rezidenti u punom sastavu, aka: Babilonska, Kornet, LucyLyu i Amm. Svirat će nam footwork, bass i juke. Ulaznice nabavite na ulazu po cijeni od 30 kn!

Subtilno

Babilonska

Kornet

LucyLyu

Amm

[4.3.2022. / PETAK / 19h - 00 h / ULAZ 30KN / AKC ATTACK]

Good Vibez OPENING DAY, subota 5.3., 13:00 - 00:00, ulaz besplatan

Konačno je službeno - Good Vibez skateshop u subotu 5.3. u 13:00 h na adresi Ilica 174 ponosno otvara svoja vrata! Zbog epidemioloških mjera u našem malom shopu istovremeno mogu biti 3 kupca, što ne znači da ispred dućana ne može biti "casual" druženje (dapače, inzistiramo!)

Shop će raditi od 13:00 do 17:00, a nakon toga selimo u prostorije Attack-a. Dobra čagica zagarantirana je uz DJ-a Kunu, a uz to smo pripremili i mali skate sešn gdje najbolji trik na grindboxu osvaja skate stuff. ALI, to nije sve; spremamo i element iznenađenja gdje najbolji trik osvaja uvijek dobrodošli keš!

Save the date!

Od 17:30 ispred Attacka kreće skate session, a od 20h počinje after uz DJ Kunu.

Good Vibez Skate Shop

[5.3.2022. / SUBOTA / 13h - 00 h / ULAZ SLOBODAN / ILICA 174, AKC ATTACK]

VAŽNO

#covidsafeevent

Zbog novih mjera stožera civilne zaštite, nažalost primorani smo ograničiti broj ulaznica na 100.

S ciljem održavanja sigurnijeg događaja i sa što manjim ograničavanjem broja posjetitelja, ulazak na koncert biti će moguć samo uz predočenje Covid putovnice ili PCR testa ili potvrde o preboljenju u zadnjih 6 mjeseci. Hvala na razumijevanju. Također, molimo vas da tokom eventa nosite maske, svima koji nemaju maske na ulazu bit će dodjeljene te vas molimo da držite distancu.

Događaj se održava u klubu uz poštivanje preporuka i odluka stožera za civilnu zaštitu u svrhu sprječavanja širenja zaraze koronavirusom.

#covidsafeevent

