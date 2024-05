17. izdanje SUBVERSIVE FESTIVALA održat će se od 20. svibnja do 8. lipnja. Novi „majski šušur" uz raskošno festivalsko izdanje uz četrdeset dokumentarnih i igranih filmskih naslova, brojne panele, predavanja i promocije knjiga, tri izložbe, multimedijalna događanja te gostovanja brojnih svjetskih intelektualaca, filmaša i aktivista, sve uz ovogodišnju festivalsku temu ŽIVJETI BEZ KAPITALIZMA.

Najzvučnija gošća ovogodišnjeg festivalskog izdanja je ANGELA DAVIS, istaknuta američka politička aktivistkinja, feministkinja i teoretičarka Crnog marksizma, koja se profilirala na čelu Komunističke partije SAD-a tijekom 1960-ih, a imala je bliske odnose i s Partijom Crnih pantera kroz svoj angažman u Pokretu za građanska prava. U predavanju koje Subversive organizira 7. lipnja zajedno s MaMom i Booksom, Davis će se osvrnuti na svoj dugogodišnji aktivistički i teorijski rad koji je obilježilo promišljanje, organiziranje i djelovanje protiv historijski situiranog sistemskog rasizma i karceralnog nasilja u SAD-u.

SUBVERSIVE FILM FESTIVAL (20. - 26. 5.)

17. Subversive Film Festival od 20. do 26. svibnja u kinu Kinoteka i Dokukinu KIC ponovno će okupiti autore koji kritički promišljaju svijet oko nas i opiru se tržišnoj logici i pasivnoj konzumaciji slika, a filmovi će se natjecati za nagrade Wild Dreamer „Dragan Rubeša" za najbolji dokumentarni i igrani film. Bogati program donosi nove filmove renomiranih autora kao što su Victor Erice, Alice Rohrwacher, Rose Glass, Mladen Đorđević, Bertrand Bonello, Hong Sang-soo, Godfrey Reggio, Bill Morrison, Raúl Ruiz i Subversive Film Collective (Ramallah/Brisel), pobjednike prestižnih filmskih festivala u Locarnu, Veneciji, Cannesu, Sundanceu, Berlinu i Chicagu, kao i aktualne laureate važnih dokumentarnih festivala CPH:DOX, Visions du Réel i Beldocs. Cjelokupan program konkurencije i raspored projekcija bit će objavljen 8. svibnja.

Ulrike Ottinger dobitnica nagrade Wild Dreamer za životno djelo / Kinematografije otpora: Milica Rakić„Crvena, da te nema, trebalo bi te izmisliti"

Ovogodišnja dobitnica nagrade Wild Dreamer za životno djelo je renomirana njemačka redateljica i multimedijska umjetnica Ulrike Ottinger. Ususret festivalu u suradnji s Umjetničkim paviljonom u Zagrebu i MSU Zagreb od 16. do 18. svibnja u dvorani Gorgona u sklopu programa Cosmos Ottinger ugošćujemo Ottinger i prikazujemo izbor njenih filmova u kojima razvija osebujni, transgresivni umjetnički jezik i inaugurira mnoge današnje radikalne kritičke umjetničke prakse. Program Cosmos Ottinger dio je ciklusa Krajolici simultanih vremena: o memorijskim praksama u suvremenoj umjetnosti koji provodi Umjetnički paviljon u Zagrebu. Šesto izdanje Kinematografija otpora u MSU Black Boxu donosi izložbu srpske umjetnice Milice Rakić „Crvena, da te nema, trebalo bi te izmisliti" koja koristi više medija - performans i video rad, intrigantne jezičke konstrukte, pseudoarhivski ambijent - i preispituje umjetničke pozicije unutar sistema roda, društveno-političkih uloga i traumatskih trenutaka iz vlastite prošlosti, kao i vidljivosti žena u javnom životu.

SUBVERSIVE FORUM (27.5. - 1.6.)

U fokusu 17. Subversive Foruma, koji će se održati od 27. svibnja do 1. lipnja u Kulturno informativnom centru(KIC), pitanje je klimatskih promjena i obuhvatnije ekološke krize. Na koji način je ona povezana s imperativom rasta koji je kapitalizmu inherentan i čini jezgru njegove historijske dinamičnosti. Imamo li kapaciteta suprotstaviti se prijetećoj destrukciji? Koje resurse kreativnosti moramo otkriti i mobilizirati kako bi fatalnu vezu kreativnosti i destrukcije presjekli i na njeno mjesto postavili nešto drugo? U doba kada prijeti izazov koji nadilazi sve državne granice, raste prijetnja politike koja nema drugog odgovora nego da agresivno umnaža fizičke i identitetske granice, kako bi se očuvala iluzija da sve može ostati isto. Kako objasniti da ta politika organiziranog poricanja realnosti uspijeva pridobiti sve širu glasačku potporu?

Pored bogatog paralelnog programa, okruglih stolova, te promocija knjiga domaćih i stranih autora i autorica, predavanja će održati austrijska politologinja Stefanie Hürtgen, britanski teoretičar Richard Seymour, britanska filozofkinja Kate Soper, američka politologinja Jodi Dean, član Salvage kolektiva George Edwards i njemački sociolog Oliver Nachtwey. Tu su i ljubljanska filozofkinja te lakanovska teoretičarka Alenka Zupančič, poznata britanska feministička teoretičarka i članica Care Collectivea Lynne Segal, njemački filozof Christoph Henning i hrvatski filozof te publicist Boris Buden.

ŠKOLA SUVREMENE HUMANISTIKE I 4. ANTIKAPITALISTIČKI SEMINAR (3.-8.6.)

U sklopu Škole suvremene humanistike od 3. do 8. lipnja u Galeriji SKD „Prosvjeta", održava se i 4. Antikapitalistički seminar u suradnji s portalom Slobodni Filozofski, jednotjedni program političke edukacije u kojem nastavljamo mapirati i kritički sagledavati analitičke okvire različitih oblika društvenog i političkog angažmana. Prijave su otvorene do 26. svibnja na e-mail slobodnifilozofski@gmail.com.

---

Uoči 17. Subversive Festivala u ponedjeljak 6. svibnja u 19 sati, u Galeriji Forum otvorit će se i izložba Dušana Gačića Robovi, zemlja je zvijezda. Gačić će predstaviti crteže i strip stranice nastale prema motivima Krležine revolucionarne i simbolističke drame Kristofor Kolumbo, napisane 1917., s posvetom Lenjinu. Drama je ponovno aktualna danas kada svijet traži put prema „novoj zemlji" kao metafori drugačijeg društvenog uređenja.

---

Nedugo nakon otvorenja izložbe Dušana Gačića, u KIC-u će se od 8. do 10. svibnja održati multimedijalni događaj August Cesarec - Argumenti za revoluciju. Bogat program počinje u srijedu 8. 5. u 19 h otvorenjem izložbe Moj brat August, persona non gratae uz popratne glazbeno-scenske performanse a zatim od 9. do 10. 5. slijedi dvodnevna konferencija u sklopu koje će se održati 8 panela uz sudjelovanje 20 gostiju.