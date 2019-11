U četvrtak 28. studenog Jonathan se vraća u Vintage Industrial i sa sobom dovodi svoje Riječane - rock-electro-pop duo The Siids.

...optimizam tamnih leća uz iskren podznak boli i tjeskobe u gotovo svim pjesmama, što omogućuje punky vibru uz udar energije i nade koja vas ostavlja zaslijepljene...

Jonathan

Ujedno je ovo i prvi zagrebački nastup nakon povratka s američke turneje na kojoj su odsvirali devet koncerata. Temeljem prošlogodišnjeg albuma 'To Hold' Jonathan je zaredao uz američku turneju i mjesta na svim najvažnijim regionalnim godišnjim top listama.

Publika je bend mogla vidjeti na mnogim festivalima, a po prvi put posjetili su Rumunjsku i Mađarsku te plasirali svoju glazbu u jednu od najkvalitetnijih domaćih serija, 'Novine'.

Sve to skupa donijelo je u konačnici čak osam nominacija za novopokrenutu glazbenu nagradu Rock & Off.

ČLANOVI:

Zoran Badurina - Ziro

Branko Kovačić - Husta

Tomislav Radinović - Tomo

Nikica Jurjević - Nixon

Darko Petković - Rade

Hrvoje Šćulac - Hrcko

The Siids

Riječi je o bendu čiji žarn varira između indie i electro pop/rock glazbe, a kao glavne utjecaje navode The Editors, Phantogram, Twin Shadow, The Kills, EL VY, Presets, M83, Depeche Mode i drugi.