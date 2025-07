Najuspješniji slovenski bend posljednjih godina Joker Out za kraj godine dolaze na dva solo koncerta u Hrvatsku, i to u Pogon kulture u Rijeci 5. i zagrebački Boogaloo 13. prosinca 2025

Slovenski pop-rock bend Joker Out etablirao se kao jedno od vodećih imena regionalne glazbene scene, ali i stvorio ozbiljnu fan bazu u mnogim europskim državama. Ove će sezone u Hrvatskoj nastupiti na Kula Kula festivalu u Trogiru (01.08.) te u pulskom Malom rimskom kazalištu s Baby Lasagnom i Buč Kesidijem (07.08.), a sad se tim gradovima priključuju i Rijeka i Zagreb. Regionalni i europski datumi bit će i svojevrsna priprema za najveći nastup njihove karijere - Kerneval, kojeg će povodom deset godina benda odsvirati 20. lipnja 2026. na Kardeljevom platou u Ljubljani.

Joker Out nedavno su objavili novi singl s albuma „Souvenir Pop", otvarajuću pjesmu „Muzika za decu", kao i svoj prvi crtani film koji se može pogledati na njihovom You Tube kanalu.

Joker Out - "Muzika za decu"

Od prvih srednjoškolskih koncertnih koraka, nastupa u lokalnim klubovima, pa rasprodanih nastupa u Cvetličarni, Križankama i Areni Stožice, te sve do Eurovizije i velikih festivalskih pozornica diljem Europe - Joker Out su u deset godina ostali vjerni sebi, a istovremeno su nadmašili sve granice prostora, jezika i žanra. Od prvih hitova kao što su "Omamljeno telo", "Umazane misli" i "Gola", do himni generacije kao što su "Novi val", "Demoni", "Barve oceana" i naravno "Carpe Diem" osvojili su srca fanova diljem Europe.

Od prve velike europske turneje kojom su obišli 13 zemalja, dueta s rock legendom Elvisom Costellom i nevjerojatne izvedbe njihovog vlastitog hita „Novi val (New Wave)", do megahita „Carpe Diem" koji je prikupio više od 26 milijuna preslušavanja samo na Spotifyu i dosegnuo „Top 10 Spotify Global Viral Chart", čime je postao treća najpopularnija eurovizijska pjesma, bend niže rekorde.

Joker Out - "Carpe Diem"

Novi aktualni album "Souvenir Pop" pokazuje njihovo putovanje od Eurovizije do introspekcije, a Joker Out nastavlja svirati na velikim svjetskim pozornicama. Ljeto su počeli svirkama na domaćem terenu, a nastavljaju po cijeloj regiji, kao i Finskoj. Jesen ih vodi na europsku turneju, a obići će London, Tilburg, Amsterdam, Beč, Krakow, Varšavu, Vilnius i Prag, nakon čega dolaze na dva samostalna nastupa u Rijeku i Zagreb.

Ulaznice za nastupe u Pogonu kulture i klubu Boogaloo u prodaji su od ponedjeljka 07. srpnja u 10:00 samo u sustavu Core Event.