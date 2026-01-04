« Knjiga
Joanna Elmy: Satkani od krivnje

Joanna Elmy novinarka je i spisateljica, živi između Amerike i Bugarske

Nedavno je Fraktura objavila roman Joanne Elmy SATKANI OD KRIVNJE, u lijepom tvrdom uvezu, na 264 stranice, u prijevodu s bugarskog Ksenije Banović.

Jana, junakinja romana Satkani od krivnje Joanne Elmy, iz Bugarske emigrira u Ameriku. No tek što je stigla u "obećanu zemlju", svjedoči prometnoj nesreći u kojoj je jedna druga mlada emigrantica svoj život izgubila.

Joanna Elmy novinarka je i spisateljica, živi između Amerike i Bugarske.

Njezin prvijenac 2022. Satkani od krivnje nagrađen je bugarskom najprestižnijom nagradom za novu književnost.

Piše: Miroslav Pelikan
04.01.2026. 14:03:00
