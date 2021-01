Samoća nije loša stvar - većini ljudi odgovara određeno vrijeme provesti sami, sa svojim mislima i idejama kako i što napraviti u životu. No, neki se nakon nekog vremena počinju pitati nije li to već malo previše, je li to sve OK?

"Postoji duboko ukorijenjeno mišljenje u našoj kulturi da s osobama koje su same nešto nije u redu. Puno puta sam čula od djevojaka i žena koje nemaju partnere kako misle da nisu dovoljno dobre", kaže psihoterapeutkinja iz Marylanda koja se specijalizirala za rad sa ženama Deborah Duley za Huffington Post i naglašava da je to zamka koju treba izbjeći.

"Stvarnost je drugačija. Vrijeme u kojem smo sami, odnosno nismo u vezi trebamo iskoristiti za sebe i bti zahvalni na tom vremenu. Pronaći svoju svrhu i otkriti strast kojanas pokreće. I to je ono što će učiniti da budemo privlačniji okolini te nam podići samopouzdanje", objašnjava Duley za Huffungton Post.

Svima koje brine da će zauvijek ostati sami, Duley savjetuje da prošire krug prijatelja i ne odustaju od druženja te da ostanu fokusirani na sadašnjost, a ne da se okupiraju mislima o budućnosti.

"Živite dan po dan. Nepostoji način da saznate što budućnost nosi. Možete živjeti život samo danas. Nema smisal zabrinjavati se onime što će biti za 20 godina", dodaje za isti portal njezina kolegica iz Chicaga Rachel Kazez.

Period života u kojem smo sami trebalo bismo iskoristiti za osobni rast i razvoj, posvetiti se prijateljima i bližnjima. Život se ne svodi na pronalazak partnera. Postoje i drugi ljudi u njemu koji ga obogaćuju.

Ne podliježite društvenom pritisku. "Upoznala sam toliko puno žena koje su napravile toliko veliki osobni rast u vremenu dok su bile same. Rezultat toga je njihovo samopoštovanje. Imaju svijest o tome što žele i znaju kakvog partnera zaslužuju", zaključuje Duley za Huffungton Post.