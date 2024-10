Ovo je jedan od boljih tjedana u Attacku, pogledajte čega sve ima ;)

DEAFKIDS (Rio de Janeiro, Brazil)

Nakon gotovo trinaest godina karijere, tijekom kojih su se etablirali kao jedno od najrelevantnijih imena iz Južne Amerike, Deafkidsi se vraćaju na pozornicu Attacka u sklopu još jedne monolitne europske turneje. Riječ je o bendu koji prkosi kategorizaciji, stoga nas tvrdnja da Deafkidsi kombiniraju elemente elektronske glazbe, eksperimentalne avangarde, psihodelije i latinoameričke poliritmije, uz neizostavne tehnike duba i noisea, čini znatiželjnima, pa čak i kad smo već upoznati s njihovim bogatim opusom. U sklopu ove europske turneje Deafkidsi promoviraju aktualno izdanje Ritos do Colapso, s kojim, za razliku od prethodnih albuma na kojima smo navikli slušati siloviti zid buke, naglasak stavljaju na apstrakciju i manipulaciju perkusija te tradicionalnih brazilskih instrumenata, pokušavajući opisati nadrealni osjećaj koji u nama budi promišljanje o ekološkoj distopiji koju tek moramo proživjeti.

TEST (São Paulo, Brazil)

Bend koji dijeli sličan glazbeni put kao i njihove kolege na turneji. Svoju su karijeru započeli kao death-grind bend, no ograničavajuće konvencije tog žanra nagnale su ih na eksperimentiranje s ritmovima i kompozicijom. Rezultat njihovog eksperimenta je prepoznatljiva buka karakteristična za DIY etos, koja u poliritmičkoj sintezi s igrivim melodijama puno bolje rezonira njihovo glazbeno porijeklo i utjecaje. Inače, TEST je jedan od najaktivnijih brazilskih bendova, a svoje nastupe često održavaju u okupiranim javnim prostorima, zbog čega je i prostor Medike idealno mjesto za predstavljanje njihovog zvuka domaćoj publici.

VARBOSKA (Live)

Profesor fizike, glazbeni producent i vizualni umjetnik iz Zagreba. Kristian stvara eksperimentalnu elektro-akustičnu glazbu, prepunu autobiografske metonimije te hipnagoških i ritualnih motiva. U Zagrebu smo ga navikli gledati kao DJ-a na klupskim večerima, ali i kao live-act na događanjima koja njeguju i slave eksperimentalnu glazbu. Uz sve navedeno, jedan je od osnivača SNOP-a, serijala koncertnih i diskurzivnih večeri inovativnih audiovizualnih performansa eksperimentalnih umjetnika iz presjeka sfera zvuka, slike i prostora. Varboskin kvadrofonični live-act na premijernom izdanju SNOP-a oduševio je i nas i kritiku, stoga nismo dvojili ni trenutka oko poziva za ovaj koncert.

MAJESTIC 23

ČET, 3.10. I 21:00 - 01:00 I Besplatan upad

Reggae/Dub četvrtak uz: Kani, Mirna & Hvala Sven

RADIONICA SNIMANJA AUTORSKOG HIBRIDNOG FILMA S NAGLASKOM NA IGRANI FILM

FILMSKI STUDIO MEDIKA

od 03.10.2024 .u 18.00 sati

Autonomni kulturni centar Attack kroz program Filmskog studija Medika, otvara prijave za sudjelovanje na radionicama snimanja autorskog hibridnog filma s naglaskom na igrani film. Radionica započinje 3. listopada i održavat će se u dogovorenim terminima do božićnih praznika, a nastavlja se u siječnju 2025. te će trajati sve do kraja ožujka. Prvi susret je u 18.00 sati u Filmskom studiju Medika, Pierottijeva 11.

Sudjelovanje na radionici je besplatno, a broj polaznika/ca je ograničen!

Za radionicu je obavezna prijava - ispunjavanjem upitnika na linku: https://shorturl.at/Nzqxa , zaključno s 02.10.2024 u 15.00 sati.

Potvrdu sudjelovanja na radionici dobiti ćete nakon zatvorenih prijava.

Radionica pruža priliku svakom polazniku da razvije, snimi i montira vlastiti kratki film s elementima drugih filmskih rodova poput dokumentarnog i eksperimentalnog. Cilj je radionice upoznati redatelje-početnike i ljubitelje filma s cjelokupnim procesom stvaranja - od ideje do gotovog proizvoda s naglaskom na rad u malim, kreativnim timovima pod vodstvom i mentorstvom profesionalaca u području filmske produkcije.

Što vas očekuje?

Pisanje i razvoj scenarija

Snimanje uz stručnu tehničku podršku

Montaža i postprodukcija vašeg filma

Voditelj radionice: Saša Poštić

Sudjelovanje je besplatno!

Radionica je otvorena za sve ljubitelje filma, redatelje-početnike i sve vas koji želite proširiti svoja znanja i vještine.

Prijavite se, učite od iskusnih mentora i stvorite vlastiti film!

Saša Poštić

Filmom se bavi od 2018. godine, kada upisuje radionicu igranog filma u Kinoklubu Zagreb, a zatim i niz radionica u Blank_filmskom inkubatoru. Od 2020. godine aktivan je član udruge Blank u kojoj vodi filmske radionice ( scenarij i autorski film) i moderira filmske večeri te je jedan od voditelja radionice igranog filma za djecu u ruralnim područjima Hrvatske koja je nastala u suradnji sa Ministarstvom, a u filmskom studiu Medika vodi radionicu igranog filma. Na Školi medijske kulture dr. Ante Peterlić je stručni suradnik na radionici igranog filma koju vodi Igor Jelinović. Zastupnik je ispred udruge Blank na skupštini Hrvatskog filmkog saveza. Piše, režira, snima, montira, snima ton i producira kratke igrane i dokumentarne filmove od kojih se u igranoj sferi izdvaja njegov film Rakete ( Zagreb film festival, FmfS, Tabor film festival, Sarajevo film festival itd..)

U dokumentarnoj sferi je recentno radio kratki reportažni dokumentarac s Dariom Juričanom o jednom danu u Kijevu. Radio je još tri dokumentarna projekta ( za Hrvatski atletski savez, Vida tv )kao snimatelj i montažer, te na svom kratkom dokumentarcu koji je u fazi postprodukcije. Radio je kao snimatelj tona, asistent redatelja i kao scenograf na dugometražnom igranom filmu te kao asistent producenta na projektu za 24h.

________________________________________________________________

Radionica snimanja filma dio je projekta Program filmskog studija. Program filmskog studija projekt je Autonomnog kulturnog centra Attack, a financijski je podržan od strane Hrvatskog audio vizualnog centra, Grada Zagreba - Gradskog ureda za kulturu i civilono društvo, Zaklade kultura nova.

MOSHFEST

PET, 4.10. I 20:00 - 02:00 I 14 EUR (10 EUR pretprodaja)

Metalizacija hardcore scene nije novotarija. Traje već gotovo 40 godina i razvija se u raznim smjerovima. Ipak, u svom tom razdoblju u Zagrebu se nikad nije dogodio festival koji će na jednom mjestu okupiti razne razarače koje je oblikovao upravo ovakav zvuk.

Kopali smo po podzemlju, slušali šta radi scena i nekim slučajnim spletom okolonosti smo brejkdaun i trganje u pitu zamislili kroz cjelovečernju plejadu bendova sa svih strana zemalja iz tranzicije! Crnilo i AKC Attack zajedničkim snagama razbijaju monotoniju petka. Zaboravite na sve fizičke aktivnosti jer ove večeri će ih biti puno i previše jer pred nama je prvi ikad:

▬▬▬

MOSHFEST

REACH AD

hardcore, Pomurje

BLANKFILE

hardcore, Beograd

SURVIVED BY NOTHING

metallic hardcore, Zagreb

PRIMITIVE DREAD

crossover thrash, Ohrid

SWORN TO DEATH

groove metal, Zagreb

THROATTWISTER

groove metal hardcore, Zagreb

AKC ATTACK

04.10.2024. // 20h

Ulaznice: https://bit.ly/47noElu

▬▬▬

REACH AD je slovenski 4-člani bend (pokrenut 2017.) koji donosi mješavinu modernog hardcorea s metal utjecajima.

Od izdavanja svog EP-a "Oath Of Defiance" penju se na scenu europskog hardcorea nastupajući uz bendove kao što su Terror, Deez Nuts, Bold, Backtrack, Born of Osiris, Within Destruction i obilaze Europu na tour-u sa Risk It i Combust u ožujku 2023. Bez znakova usporavanja spremni su staviti slovenski hardcore na kartu jednom i zauvijek!

▬▬▬

S uvijek vrućega beogradska asfalta nam stiže hardcore mašina BLANKFILE koja također svoju sreću pronalazi u mješanju tvrdog kora s usporavanjem i doziranom količinom gruva koji čitavu priču izmješta iz striktnih žanrovskih okvira. Maksimalano iskreni u onom što rade, tjeraju u mosh pit i ovo je njihov prvi ikad zagrebački nastup.

▬▬▬

Cijeli ovaj događaj nije moguć bez lokalne metalizirane sile SURVIVED BY NOTHING. Momci se mjesecima pripremaju za ovaj gig. Nove pjesme i album samo što nisu gotovi. Svaki puta nas izbiju iz mrtvila i natjeraju na pokret. Za one koji ne znaju riječ je o vrlo death utjecajima nabijenom hardkoru i njihov je zvuk sabiranje onoga što danas rade razarači poput END, Knocked Loose itd. Garantiramo da je ovo mjuza za mosh i ako ostanete stajati na mjestu vraćamo pare za ulaz!

▬▬▬

Nešto se opako događa na jugozapadu Makedonije. Ekipa tvrdih likova je odlučila svoju ljubav prema staroj školi crossovera osuvremeniti i staviti u vlastiti kontekst. U ljepoti planinskog kraja nastaje PRIMITIVE DREAD kao odgovor na ono što rade Municipial Waste ili Power Trip. Ovo je jedan od onih bendova koji Vas tjeraju u mosh! Taman će dan kasnije krenuti na turneju s MADBALL-om! Također, prvi nastup pred zagrebačkom publikom.

▬▬▬

SWORN TO DEATH polako i sigurno preuzimaju groove štafetu kada se rodi o lokalnom metal bendu. Njihovo odrastanje uz Panteru i ostale tome slične junake je ostavilo utjecaja i u zvuku. Možemo reći da ima tu i natruha mrtvila ali ipak nekako sve ostaje u domeni gruvasta moderna zvuka. Biti će to sjajna uvertira u moshom nabijenu noć!

▬▬▬

No, kakav bi to koncert bio bez jednih od poznatijih teškaša u hevi hardkoru. Nakon predugo vremena u Zagrebu: THROATTWISTER. Odsvirali su svaku rupu uzduž i poprijeko, tjerali i one koji se nikada nisu natjerali u mosh svojom verzijom groove metal hardkora, a mi se sa sjetom sjetimo njihova koncerta u dvorištu Medike kada su pomeli sve pred sobom. Skakati ćemo visoko jer njihov je let ono što i nama treba za prve redove ispred bine, gdje prestaje život kakvim smo ga poznavali i počinje nova era u kojoj mosh kraljuje.

▬▬▬

Satnica:

Vrata: 20.00

Sworn to Death 21.00 - 21.30

Survived By Nothing 21.45 - 22.15

Blankfile 22.30 - 23.00

Throattwister 23.15 - 23.45

Reach AD 0.00 - 00.30

Primitive Dread 00.45 - 1.30

HV$VH, Kegel, Le Chocolat Noir & Kornet

SUB, 5.10. I 22:00 - 04:00 I 8 EUR

HV$VH (Ambient/XP/ Glitchhop, Bordeaux/Zagreb)

His compositions intimately mix field recordings and synth experimentations into drifting phrases and melodical absctractions.

KEGEL (Zagreb)