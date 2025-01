JeboTon ansambl odgodio je svoj božićni koncert zbog tragičnog događaja koji se zbio u petak ususret koncertu, a sada najavljuje novi datum. Omiljeni glazbeni kolektiv širit će ljubav, empatiju i glazbu u zagrebačkom klubu Močvara u srijedu, 22. siječnja 2025. godine.

JeboTon ansambl - „Kao nekada"

Jedini cover bend koji svira autorske pjesme - JeboTon ansambl - pravi je glazbeni fenomen nastao 2011. godine kada su se prijatelji iz različitih bendova okupili i zasvirali vlastite stvari u akustičnoj verziji. Temelje su postavili članovi Spremišta, Hrena, Lobotomije, Antidepresiva i Porta Morta, a kolektiv se tijekom sljedećih 13 godina proširio i postao nezavisnom izdavačkom kućom koja okuplja sve više mladih alternativnih izvođača. Od svirki na zagrebačkim ulicama, među kojima su najistaknutije one na Cvjetnom trgu, do klupskih nastupa diljem regije, ljetnih turneja i velikih JeboTon fešti koje su posljednjih godina prerasle u pravi jednodnevni festival, ansambl je osvajao srca vjernih fanova, ali i slučajnih gradskih prolaznika.

JeboTon ansambl - „Redovnica, paraolimpijac i r'n'r star"

I više od 13 godina kasnije grupa od dvadesetak svestranih prijatelja i glazbenika nastavlja širiti glazbu i pozitivne vibracije. Prije šest godina ansambl je objavio album „Širi ljubav ili šuti", a trenutno je u pripremi i novo studijsko izdanje na kojemu će se naći nove pjesme iz bogatog i raznolikog kataloga JeboTonovih izvođača.

Svaki je njihov koncert manifestacija ljubavi i zajedništva koji su, čini se, potrebni više no ikad. Od dobro poznatih starih pjesama kao što su „Dylan Dog", „Kao nekada", „Lutak" i „Ne bih se baš složio" do novih iznenađenja koja će se naći na setlisti - ansambl će servirati pravu koncertnu poslasticu za početak godine.

Sve dosad kupljene ulaznice vrijedit će i za novi datum koncerta. Povrat kupljenih ulaznica moguć je putem maila support@core-event.co (ako su kupljene online) ili u Dirty Old Shopu (ako su fizičke) najkasnije do 12. siječnja do kraja dana.

Ulaznice po cijeni od 12 eura još su uvijek dostupne online na platformi CoreEvent. Na dan koncerta cijena ulaznice iznosit će 15 eura.