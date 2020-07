Hrvatska glazbene mladeži u Grožnjanu će se, u sklopu Ljetne jazz škole, od 14. do 27. srpnja 2020. održati festival Jazz Is Back - B.P.

U organizaciji Hrvatske glazbene mladeži u Grožnjanu će se, u sklopu Ljetne jazz škole, od 14. do 27. srpnja 2020. održati festival Jazz Is Back - B.P.

Jazz is Back B.P. 2020.

- Grožnjan, Terasa Belvedere, 21:00 sati

14.07. Ethno Croatia

15.07. Big Band Pula & Branko Sterpin

16.07. FiloSofia

17.07. - Grožnjan All Stars

18.07. The Cool Jazz Duo - Saša Nestorović i Veljko Glodić - promocija CD-a "Lydian Orbit".

19.07. Mimika

20.07. Croatia Drum Camp concert & guests Aaron Their, Famoudou Don Moye and Karlheinz Miklin Jr.

21.07. Lela Kaplowitz & Groznjan All Stars

22.07. Zagreb in Graz - The New Generation

23.07. Elvis Stanić Progressive Project Group

24.07. Soaring into Bird's Centennial feat. Jack Cooper (Alto Sax) -Music by Charlie Parker"

25.07. B.P. Evening: Jazz Continuo - Mario Mavrin, Primož Grašič, Vid Jamnik

JMI World Jazz Orchestra & Luis Bonilla

26.07. JM International Music School FINALE

27.07. JM Jazz World Orchestra & Luis Bonilla

Tijekom festivala biti će projekcija fotografija Davora Hrvoja.