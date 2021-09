Pripreme za nadolazeći Jazz.hr festival u punom su jeku. Ovogodišnje 31. izdanje festivala obilježavaju mnoge promjene i noviteti: umjetničko vodstvo festivala preuzima skladateljica i glazbenica Lana Janjanin, koja u fokus stavlja hrvatsko jazz skladateljstvo, proširuje žanrovsku lepezu izvođača te festivalu nalazi novi dom - zagrebačku Tvornicu Kulture. Od 30. rujna do 02. listopada očekuje nas 5 koncerata vrhunskih izvođača i autora.

Ulaznice za Jazz.hr potražite OVDJE, festivalska ulaznica koja vrijedi za sva tri dana u prodaji je po cijeni od 150kn, a ulaznica za pojedinačni dan je 70kn.

Jazz.hr festival 30. rujna otvara jedini profesionalni jazz orkestar u Hrvatskoj - Jazz orkestar Hrvatske radiotelevizije, pod ravnanjem Mirona Hausera. Uz orkestar će nastupiti i njihovi dosadašnji suradnici - solisti i skladatelji različitog glazbenog izričaja, bogatih autorskih i diskografskih biografija: Joe Kaplowitz (Hammond orgulje), Lela Kaplowitz (vokal), Chui (Toni Starešinić - klavijature), Zoran Majstorović (oud), Bruna Matić (bubnjevi), Valerija Nikolovska (vokal) & Viktor Lipić (klavijature), Mario Bočić (saksofon) & Luka Žužić (trombon), Filip Novosel (tambura), Zvjezdan Ružić (klavir i melotron) i FiloSofía (Sofija Široka - vokal, Darko Sedak-Benčić - truba, Lazaro A. Hierrzuelo - perkusije). Očekuje nas šarolika žanrovska priča na sam dan otvorenja Jazz.hr-a - Tvornica kulture bit će 30. rujna mjesto za čuti vrhunski orkestar i soliste kako šetaju od elektronskog jazza pa sve do salse.

Drugi dan festivala očekuju nas dva koncerta. Večer otvaraju Zvonimir Šestak Groove Assembly i gosti - Hrvoje Rupčić (konge & perkusije) i Borko Rupena (pandeiro & perkusije). Jedan od najboljih i najtraženijih hrvatskih basista - Zvonimir Šestak - sa pozicije sidemena prelazi na mjesto bandleadera, predstavljajući svoj skladateljski prvijenac - album „In the Pocket". Višegodišnji kreativni proces započet još za vrijeme njegovog studija jazz kontrabasa na glazbenoj akademiji u Grazu, kulminirao je 2019. godine, kada je sa svojim dugogodišnjim suradnicima (Mario Bočić, Janko Novoselić i Joe Kaplowitz) snimio album čija nas promocija očekuje 01. listopada.

Headliner večeri je Daniel Caccia, izvrsni vokalist hrvatskog podrijetla s internacionalnom adresom, koji je u prestižnom američkom časopisu DownBeat proglašen najboljim mladim pjevačem u 2013. godini. Nakon što je osvojio Porin u kategoriji "Jazz album godine" za album na kojem izvodi glazbu Ive Robića u modernim jazz aranžmanima, snimljen sa HGM Jazz Orkestrom 2014. godine, izdaje svoj debitantski solo album "Lifeline", a 2016. godine osvaja i nominaciju prestižne njemačke glazbene nagrade "Echo Jazz" kao pjevač godine. Na Jazz.hr-u će 01. listopada izvesti repertoar upravo s Porinom nagrađenog albuma, kao i još neke jazz skladbe u svojim aranžmanima.

Be free. Be kind. Odnosno - "Budi slobodan. Budi ljubazan." - filozofija je dvojca freekind., kojeg su pijanistica i vokalistica Sara Ester Gredelj (Hrvatska) i bubnjarka Nina Korošak-Serčič (Slovenija) oformile nakon upoznavanja na jazz akademiji u Grazu (Austrija), gdje su i bazirane. Njihove pjesme promiču snažne poruke ljubavi i nade, nadopunjene R&B i jazz groove-om. Svoj prvi samostalno-producirani EP "not good enough" izdale su digitalno u lipnju 2021. godine. Inspirirane pozitivnim reakcijama na izdanje, trenutno rade na svom prvom cjelovitom albumu, te oduševljavaju publiku nastupima na brojnim festivalima. Ne sumnjamo da će oduševiti i publiku u Tvornici kulture 02. listopada.

Mimika Orchestra je avangardni konceptualni world-jazz ansambl formiran 2010. godine u Londonu, a trenutno baziran u Zagrebu. Osnovao ga je hrvatski multi-instrumentalist i kompozitor Mak Murtić, čije su autorske kompozicije za ovaj ansambl pod snažnim utjecajem tradicija balkanskog folklora povezanog sa suvremenom jazz ekspresijom. Posljednji album orkestra "Božanstva Zemlje i Vode" bavi se staroslavenskom mitologijom i na njega je utjecala glazba s ovih područja, kao i izričaj big band-a i progresivnog jazz/rock-a, te suvremene glazbe. Osim glazbe sa svog posljednjeg albuma, Mimika trenutno izvodi i novi materijal s nadolazećeg albuma "Altur Mur", koji će uskoro izdati pod svojom vlastitom izdavačkom kućom Rika Muzika. Mimika Orchestra čini čak 18 članova, čiji ćemo lik i djelo ugledati i poslušati na zadnji dan Jazz.hr-a, 02. listopada u 20:30h kao zadnji koncert festivala.

Osim navedenih vrhunskih izvođača, solista i orkestara koji će nas počastiti s pet koncerata u 3 dana festivala, očekuju nas i jam sessioni u malom pogonu Tvornice kulture, pod uvjetom da nam to nadolazeće epidemiološke mjere dozvole.

Svaki dan festivala posjetitelji će imati priliku pogledati i izložbu hrvatske umjetnice Neve Baričić u Malom pogonu Tvornice kulture.

Vidimo se od 30. rujna do 02. listopada u Tvornici kulture. Sve o nadolazećem festivalu, detaljima programa i ulaznicama pratite na našem webu i društvenim mrežama.