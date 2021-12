Izvanzemaljce tražimo već zadnjih sedamdesetak godina prilično dosadno i na svim mogućim načinima - fotografijama, snimkama, u raznoraznim starim tekstovima, a bome i korištenjem teleskopa i radio-valovima... no, do sada nismo uspjeli neosporno utvrditi da smo ih našli ili vodjeli.

No, ako pitate neke od matematičara, izvanzemaljci su već među nama, nakon što su matematikom došli do zaključka da Sunčevim sustavom već odavno kruže robotske letjelice koje se mogu same reproducirati.

Prema znanstvenicima, jedini je problem to što ih ne možemo detektirati zbog njihove sofisticiranosti.

Jednostavna matematika daje ogromnu vjerojatnost da letjelice već odavno lete oko nas, no kako su te civilizacije očito iznimno napredne, razvile su sustave sakrivanja pa ih jednostavno ne primjećujemo.

Znači, teško da ćete vidjeti malog zelenog u kvartu, no ako dignete pogled gore...