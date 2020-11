Izložba predstavlja najužu selekciju najboljih dizajnerskih radova iz protekle dvije godine u svim kategorijama

Od subote 14. studenog do 5. prosinca u Muzeju za umjetnost bit će otvorena "Izložba hrvatskog dizajna 19/20: Nagrađeni radovi".

Izložba predstavlja najužu selekciju najboljih dizajnerskih radova iz protekle dvije godine u kategorijama Dizajn vizualnih komunikacija, Dizajn u digitalnim medijima i dizajn interakcija, Dizajn ambalaže, Industrijski / produkt dizajn, Prostorne i grafičke intervencije i sistemi, Modni i odjevni dizajn, Cjeloviti projekt / proizvod te Koncept / inicijativa / kritički dizajn. Nakon zagrebačke premijere, izložba nagrađenih radova početkom 2021. godine seli u Split i Rijeku, a potpunu selekciju, od ukupno 294 dizajnerska projekta, možete i dalje pogledati na online Izložbi hrvatskog dizajna 19/20.

Prvi dan, u subotu 14. studenog, izložba je otvorena od 12 do 19 sati, dok je ostale dane radno vrijeme muzeja od utorka do subote od 11 do 19 sati, te nedjeljom od 10 do 14 sati. Izložba ostaje otvorena do 5. prosinca 2020.

Naglašavamo da, slijedom posebnih okolnosti uvjetovanih epidemijom koronavirusa, nema formalnog otvorenja niti velikog okupljanja na samoj izložbi, stoga vas ohrabrujemo da izložbu pogledate na miru, sami ili s prijateljima, u bilo koje vrijeme od tada do 5. prosinca unutar radnog vremena Muzeja.

Dobitnici nagrada po prvi su put u 21 godinu održavanja ove izložbe, u njenom 11. izdanju, proglašeni online.

Nagrade su proglasili članovi našeg Međunarodnog ocjenjivačkog suda, a to su hrvatski dizajneri Sanja Bachrach Krištofić, Karlo Kazinoti, Željko Serdarević, Svjetlana Despot, Marko Pavlović, Lea Vene, Vedran Židanik te internacionalni članovi žirija, grafički dizajner Bojan Hadžihalilović (BiH) i glavni urednik i suvlasnik Eye Magazinea John L. Walters (UK). U posebno pripremljenom polusatnom videu njima se pridružio i organizacijski tim Izložbe 19/20 Marko Golub, Mirjana Jakušić i Ora Mušćet, predsjednica HDD-a Maša Milovac i ravnatelj MUO Miroslav Gašparović.

Snimku proglašenja dobitnika Nagrada i Priznanja HDD-a možete pogledati ovdje, a potpuni popis nagrađenih radova i njihove fotografije možete pronaći ovdje.