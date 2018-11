Osim što nas opušta i oslobađa od stresa, najveća zdravstvena prednost masaža je to što osnažuju imunitet, zbog čega naše tijelo bolje odolijeva virusima i bakterijama. Zato je idealno priuštiti si masažu baš u zimsko vrijeme, kada smo podložniji prehladama, upalama sinusa i, naravno, kada nam prijeti virus gripe.

U čemu je tajna učinkovitosti masaža? U dodiru! Pritisak na određene točke, šalje signale u mozak pomažući da se što bolje nosimo s tegobama. Naime, u normalnim okolnostima, bez stresa, živci šalju poruku našem probavnom sustavu da se opusti, plućima da dišu duboko, srcu da pumpa u svom ritmu, a krvnom tlaku da se normalizira. Sve to razara se pod utjecajem stresa, kojeg baš nitko danas nije pošteđen. Masaža je tu da tijelo opet vrati u njegovu ravnotežu. No ona je također, pokazala su to brojna istraživanja, izvrsna pomoć kod nesanice, ali i mršavljenja, jer ubrzava cirkulaciju te potiče probavu i izlučivanje toksina.

Najprestižniji dio Termi Olimia, wellness Orhidelia, prava je oaza užitka za ljubitelje masaža. Tamo su, između ostalog, kao rezultat znanja i iskustva njihovih fizioterapeuta kreirali masaže koje nećete dobiti nigdje drugdje, pa će vas, primjerice, masirati mangovim maslacem ili posebnim antistresnim uljem koje dodatno umiruje i vraća energiju.

Odlučite li se pak za obiteljski odmor, dok vaša djeca uživaju u čak dvije tisuće četvornih metara vodenih površina u Family Wellnessu Termalija, vi se možete opustiti u više od 40 različitih tretmana ljepote i zdravlja.

Čoko-mint masaža, koja opušta, ali i njeguje kožu snagom kakaa i bademovog ulja, probudit će sreću i zadovoljstvo; do dubokog mira i unutarnjeg zadovoljstva dovest će vas masaža uz pomoć tibetanskih posuda, dok će tradicionalne kineske masaže ojačati imunitet, što je toliko potrebno baš u ovo, zimsko doba godine.

