Iznimno atraktivan program jubilarnog 15. izdanja INmusic festivala u sklopu kojega su već najavljeni neki od najznačajnijih i najaktualnijih svjetskih glazbenih imena kao što su The Killers, Nick Cave and The Bad Seeds, Deftones, Royal Blood, IDLES, Fontaines D.C., White Lies, Amadou & Mariam, Hinds i dr., postaje još bogatiji uz dodatak četvrtog festivalskog dana čime će se na poseban način obilježiti povratak održavanja velikih festivala i ponovno okupljanje ljubitelja kvalitetne suvremene glazbe.

Britanski Kasabian su prvo potvrđeno ime četvrtog festivalskog dana kao jedan je od najpopularnijih britanskih sastava koje je publika INmusic festivala imala prilike premijerno gledati u Hrvatskoj na INmusic festivalu 2017. godine. U festivalskoj wishlisti kao i anketi provedenoj kroz novu platformu INmusic cluba koja okuplja najlojalnije posjetitelje festivala upravo su Kasabian, uz već potvrđenog Nicka Cavea & The Bad Seedse, istaknuti kao najbolji koncert u dosadašnjoj povijesti INmusic festivala. Iza Kasabiana je šest hvaljenih studijskih albuma i stotine rasprodanih koncerata, headline nastupa na najvećim svjetskim festivalima kao i impresivan popis glazbenih nagrada i nominacija, uključujući Brit Award za najbolji britanski glazbeni sastav. Međunarodnu reputaciju Kasabian su čvrsto utvrdili headline nastupom na kultnom Glastonburyu 2014. godine dok je njihova ovogodišnja jesenska povratnička turneja u Velikoj Britaniji rasprodana u svega 20 minuta. Jedan od najboljih glazbenih sastava uživo vraća se na glavnu pozornicu INmusic festivala u sklopu posebnog povratničkog izdanja najvećeg hrvatskog open-air festivala.

Kasabian se u sklopu dodatnog četvrtog dana INmusic festivala #15 pridružuju već potvrđenim nastupima The Killers, Nick Cave & The Bad Seeds, Deftones, Royal Blood, IDLES, White Lies, Fontaines D.C., Gogol Bordello, Amadou & Mariam, Hinds i dr. u sklopu odgođenog jubilarnog izdanja INmusic festivala #15 koje će se održati na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 20. do 23. lipnja 2022. godine. Četverodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #15 po cijeni od 599kn dostupne su putem službenog festivalskog webshopa, a već kupljene trodnevne ulaznice za INmusic festival #15 ostaju važeće i za puna četiri festivalska dana u novim datumima održavanja jubilarnog izdanja INmusic festivala. Višestruki posjetitelji INmusic festivala registrirani kao članovi INmusic cluba od 1. rujna 2021. imaju mogućnost ostvariti popuste na ulaznice za sebe i svoje prijatelje u iznosu do 100 kuna.