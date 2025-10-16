Booking.com predviđa glavne trendove koji će definirati putovanja u 2026. godini, pri čemu je u središtu pozornosti individualnost

Putovanja su oduvijek bila osobna stvar, ali 2026. godine značajno će se udaljiti od koncepta uniformiranih putnih itinerara koji odgovaraju svima. U 2026. godini putnici će odbaciti konvencije i posvetiti se strastima po kojima su prepoznatljivi i koje istinski doživljavaju kao svoje. Od testova kompatibilnosti punih adrenalina do mističnih nekonvencionalnih ruta i boravaka u futurističkim privatnim smještajima, svako putovanje postaje smion izraz individualnosti i identiteta: ovo sam ja, ovo je ono što želim i ovo je ono što volim.

Booking.com-ova Predviđanja za putovanja, koja se objavljuju već desetu godinu, ističu kako ljudi žele istražiti svijet. Tijekom godina, podaci su pokazali da je došlo do promjena u putovanjima, od pojave ljubitelja hladnijih podneblja kad su putnici krenuli putovati u mjesta s hladnijom klimom zbog ekstremnih vrućina do svjesnih putnika, kod kojih odabir odredišta oblikuje socijalna i ekološka svijest. Kad je riječ o planovima za 2026., istraživanje otkriva kako putnici žele pokazati svoje pravo ja, sa svim svojim osobinama i posebnostima, pri čemu je tehnologija je jako važna kako bi putnici mogli iskusiti iznimno personalizirana putovanja s ljudima koji ih najbolje razumiju.

Temeljem podataka prikupljenih od više od 29.000 putnika iz 33 zemlje, Booking.com kao lider u području putovanja i tehnologije otkriva deset trendova koji će definirati putovanja 2026. godine. Rezultati istraživanja otkrivaju da odmori postaju individualniji, eksperimentalniji i usklađeniji s osobnošću putnika.

Odmori na temu romantične fantastike: bijeg u začarane svjetove



Stoljećima su knjige bile suputnici na putovanjima, nošene u kovčezima, a čitane u vlakovima, zrakoplovima, na plažama i brojnim drugim mjestima. S obzirom na veliki porast popularnosti žanrova kao što je romantična fantastika, u 2026. okrećemo novu stranicu u odnosu između priča i putovanja, a putnici se više ne pronalaze samo u romanima, već i u fantastičnim svjetovima zmajeva, vila i drugih mitskih bića.

Očekujte kako će putnici u nadolazećoj godini tijekom odmora potpuno uroniti u krajolike iz priča, gdje će začarani dvorci, mistične šume, srednjovjekovne gozbe i balovi pod maskama biti kulise nestvarnih odmora na temu romantične fantastike, uzimajući u obzir da više od sedam od deset globalnih putnika (71 %) kaže da bi potencijalno bilo zainteresirano za posjet odredištu inspiriranom romantičnom fantastikom. Za mnoge to podrazumijeva puno više od razgledavanja znamenitosti. Više od pola (53 %) ispitanika otvoreno je za sudjelovanje u odmoru koji uključuje igranje uloga temeljeno na njihovoj omiljenoj fantasy igri, knjizi ili filmu, a gotovo četvrtina (23 %) kaže da su definitivno zainteresirani da to bude dio njihovih budućih planova za putovanja.

Ovaj novi bijeg od stvarnosti potpomognut je tehnologijom, obzirom na to da je gotovo osam od deset putnika (78 %) otvoreno za prijedloge koje dobiju uz pomoć umjetne inteligencije, a koji odgovaraju fantasy estetici, preporučuju boravke u izoliranim područjima kao „iz bajke" ili u stvarnom svijetu pronalaze točne lokacije snimanja filmova. Budući da više nije ograničen na fikciju, fantasy će postati obrazac za putovanja koji nudi čarobne odmore u kojima su protagonisti mašta i avantura.

Privatni smještaji s humanoidnim robotima: budućnost smještaja za odmor

Privatni smještaji za odmor odavno su cijenjeni zbog prostora i privatnosti, ali 2026. evoluirat će u nešto što se znatno više temelji na futurističkom viđenju svijeta: privatne smještaje unaprijeđene robotima pomagačima koji nalikuju čovjeku. Zamislite da se prijavljujete u smještaj za odmor gdje robot za čišćenje brine o neredu, robotski kuhar priprema večeru (i pere suđe), a pametni sustavi u pozadini tiho optimiziraju potrošnju vode i energije te odlaganje otpada.

Putnici su spremni prihvatiti ovakav napredak koji će istovremeno zadovoljiti ljudsku potrebu za udobnošću i znatiželju, s obzirom na to da je 77 % njih otvoreno za rezerviranje smještaja s robotskim pomagačima. Na prvom su mjestu praktične pogodnosti jer gotovo pola zainteresiranih (49 %) kaže da bi roboti za čišćenje utjecali na njihov izbor rezervacije, 39 % ih je najviše uzbuđeno zbog robotskog kuhara, a četvrtina (25 %) želi robote koji iza kulisa omogućuju održivost.

Međutim, ne radi se samo o praktičnosti. Mnogima je važna inovativnost (28 %) ili čak mogućnost da se pohvale drugima (19 %) kako su boravili u smještaju koji djeluje kao da je iz znanstveno-fantastičnog romana. Ovi privatni smještaji s humanoidnim robotima brišu granicu između praktičnosti i igre, čime iznova definiraju iskustvo smještaja za odmor i postavljaju temelje za boravke koji su istovremeno udobni i uistinu nezaboravni.

Izazov za odnose: testiranje ljubavi, prijateljstva i kolegijalnosti

Praznici nisu samo za punjenje baterija - u 2026. koristit će se kao najbolja provjera kompatibilnosti jer mnogi putnici planiraju iskoristiti vrijeme provedeno na putovanju kako bi testirali stabilnost svojih odnosa: romantičnih, platonskih, pa čak i profesionalnih. Više od dvije trećine (69 %) globalnih putnika otvoreno je za putovanje s potencijalnim partnerom, kolegom ili novim prijateljem upravo kako bi vidjeli koliko se dobro slažu, a načini na koje putnici testiraju veze jednako su kreativni koliko i otkrivaju o njima.

Gotovo dvije trećine (62 %) putnika razmotrile bi putovanje na udaljenu lokaciju da bi vidjele kako se njihov suputnik nosi s neizvjesnošću i nelagodom. Dodatnih 59 % ispitanika jako zanimaju odmori u kojima se zamjenjuju uloge pa osoba koja inače planira prepušta kontrolu onoj drugoj ili netko tko je inače introvert preuzima inicijativu, Jednakih 59 % ispitanika prihvatilo bi putovanja s ozbiljnim ograničenjima, kao što su ograničeni budžet, jezične barijere ili ograničen pristup internetu. Pritom bi mnogi ispitanici (71 %) preuzeli pasivnu ulogu kako bi vidjeli hoće li se njihov partner za putovanje potruditi prilikom planiranja putovanja.

Ovakvi izazovi za odnose ukazuju na promjenu u načinu na koji ljudi pristupaju odmorima: ne vide ih samo kao bijeg od rutine, već kao temeljite načine za postizanje razumijevanja o kompatibilnosti, prilagodljivosti i timskom radu. Putnici generacije Z najskloniji su eksperimentiranju, pri čemu je 80 % njih otvoreno za prilagođene planove puta osmišljene tako da simuliraju dinamiku svakodnevnog života i testiraju odnose na takav način da oni ili procvjetaju ili uvenu.

Suveniri na policama: kuhinjske police predstavljaju različite kulture

U 2026. godini skromni kuhinjski ormarić postat će mjesto na kojem se predstavljaju kulture, ispunjen suvenirima s putovanja koji odražavaju osobni ukus, dizajnerski stil i priču o odredištu. Suveniri na policama pokazuju da putnici odbacuju magnete za hladnjake u korist popunjavanja polica u smočnicama, s obzirom na to da sve više traže jestive i dizajnerske dragocjenosti koje obične kuhinje pretvaraju u izloge globalne kulture.

Više od dvije trećine putnika (68 %) kaže da bi na odmoru kupili kuhinjsko posuđe i pribor + karakterističnog dizajna ili proizvode za smočnicu, od ručno oslikanih staklenki za začine do bočica maslinovog ulja koje mogu poslužiti i kao ukras, a više od pola (55 %) kaže da bi čak razmotrili putovanje na odredište koje je posebno poznato po kulinarskim proizvodima ili posuđu i priboru.

Ova se promjena jednako odnosi na značenje kao i na estetiku. Više od četvrtine (26 %) ispitanika kaže kako im jestivi suveniri pomažu da ponovno dožive odredište svaki put kada kuhaju, a 25 % njih cijeni kako ovi predmeti predstavljaju lokalne obrte, održivost i tradicionalne metode. Za druge su važni ekskluzivnost i stil, što pokazuje gotovo jedan od pet (17 %) ispitanika koji odabire odredište zbog rijetkih suvenira, ograničenih serija posuđa ili pakiranja proizvoda koja na polici izgledaju jednako dobro kao na društvenim mrežama.

Nova era putovanja automobilom: prelazak na zajednička putovanja otvorenom cestom

Klasično putovanje automobilom mijenja se u 2026. godini i više ne podrazumijeva samo grupe vozila obitelji i prijatelja, već i spontanost te otkrivanje novih stvari, što uključuje nove suputnike. Samo putovanje više nije isključivo vožnja do odredišta, već način povezivanja i stvaranja nezaboravnih iskustava s drugim avanturistima, pri čemu je 84 % putnika otvoreno za dijeljenje vožnje na odmoru, a više od polovice (54 %) spremno je koristiti aplikaciju za pronalaženje putnika na sličnoj ruti.

Jasno je zašto se to putnicima sviđa. Putnike privlače putovanja automobilom koja im omogućuju da putuju spontanije i fleksibilnije (79 %), da upoznaju nove ljude (77 %) i da na dijelu putovanja prepuste volan drugome (76 %). Dijeljenje vožnje i autonomna vozila pretvaraju prethodno nedostupne rute u zajedničke avanture i tako povećavaju osjećaj slobode, posebno za osobe koje nisu vozači.

Prednjače mlađe generacije, s obzirom na to da je 77 % generacije Z otvoreno za korištenje autonomnih vozila ili umjetne inteligencije za određivanje ruta, u usporedbi s tek 36 % pripadnika baby boom generacije. Tehnologija također nastavlja i na druge načine nuditi nove mogućnosti na cestama pa 65 % globalnih putnika kaže da bi koristilo umjetnu inteligenciju ili generativnu umjetnu inteligenciju kako bi na karti pronašlo slikovite, manje poznate rute u skladu s potrebama svog putovanja. Kombinacija tehnologije i društvenih mogućnosti mijenja opis putovanja automobilom: dijelom je to istraživanje, dijelom povezivanje u zajednici, a pritom je potpuno osobno.

Predodređena odredišta: putovanje zapisano u zvijezdama

U 2026. godini zvijezde neće samo utjecati na horoskope i horoskopske znakove, već će oblikovati i planove putovanja. Od mjesečevih mijena do astrologije, mistične prakse postat će novi kompas za odluke o putovanjima, što će odmore pretvoriti u duhovno usklađena i kozmički odobrena putovanja.

Gotovo pola putnika (47 %) kaže da bi razmislilo o tome da promijene ili otkažu planove ako bi im duhovni savjetnik ili vodič sugerirao da nije pravo vrijeme, dok bi 43 % njih razmotrilo otkazivanje putovanja na temelju upozorenja iz horoskopa, a 39 % prilagodilo bi se u slučaju da je Merkur retrogradan.

Osim ovih kozmičkih korekcija kretanja, mnogi putnici aktivno traže iskustva koja su usklađena s mističnim ili astrološkim nagovještajima. Gotovo četiri od deset (39 %) ispitanika kaže da uzima u obzir takve utjecaje prilikom planiranja odmora, od usklađivanja vremena putovanja s mjesečevim mijenama ili solsticijima do posjeta mjestima bogatim energijom. Generaciji Z (53 %) i gotovo pola milenijalaca (46 %) posebno je važan takav smisao za duhovno istraživanje, što dokazuje da je za mlađe generacije put do samospoznaje možda zapisan u zvijezdama.

Odmori posvećeni poboljšanju izgleda: putovanja usmjerena na njegu kože potpomognuta tehnologijom

Wellness putovanja izgledat će znatno bolje u 2026. jer je gotovo 80 % putnika otvoreno za rezerviranje posebnog odmora za poboljšanje izgleda, koji uključuje više tretmana na koži prilagođenih njihovim osobnim potrebama kad je riječ o njezi kože. Ono što su nekad bili jednostavni izleti u spa centre pretvara se u visokotehnološka putovanja s visokim stupnjem kontakta usmjerena na najveći organ tijela - kožu. Gotovo šest od deset putnika (59 %) reklo je da bi razmotrilo korištenje umjetne inteligencije za pronalaženje odredišta usklađenih s njihovim osobnim potrebama kad je riječ o koži.

Želja za personalizacijom veća je no ikad prije, o čemu govori podatak da je gotovo tri četvrtine (72 %) ispitanika otvoreno za personalizirane hidratacijske stanice koje se prilagođavaju lokalnoj klimi i aktivnostima, dok njih 64 % intrigiraju pametna ogledala koja analiziraju pore i hidrataciju kako bi pružila savjete za njegu kože u stvarnom vremenu. Optimizacija sna također je ključna, pri čemu je 75 % ispitanika zainteresirano za poboljšane ponude smještaja dizajniranih s rasvjetom usklađenom s cirkadijskim ritmom i zvučnim krajolicima za poboljšanje odmora, što je neizostavan čimbenik u obnovi i regeneraciji kože.

Od drevnih rituala s termalnom vodom do najsuvremenijeg testiranja DNK-a i mikrobioma, odmori za poboljšavanje izgleda označavaju novo doba wellness putovanja usmjerenih na ljepotu kože, pri čemu cilj nije samo punjenje baterija, već i povratak kući s vidljivo obnovljenom kožom.

Mirniji hobiji: tiha potraga za većim osjećajem smirenosti

Šutnja će biti zlato u 2026. godini jer će putnici nastojati buku svakodnevnog života i stvari koje im odvlače pozornost u svijetu koji ih pretjerano stimulira zamijeniti umirujućom tišinom prirode kako bi vratili osjećaj smirenosti. S obzirom da 43 % putnika kaže da bi išlo na odmor posebno kako bi se osjećalo bliže prirodnom svijetu (uključujući veliku većinu od 81 % generacije Z), i da se jedan od četiri ispitanika (25 %) okreće „mirnijim" hobijima na odmoru, putnici će tražiti obnavljajuće rituale, kod kojih je u prvom planu strpljenje, razmišljanje i ublažavanje stresa.

Od promatranja ptica i kukaca do ribolova i sakupljanja hrane, putnici se sve više zanimaju za hobije koji potiču dublju povezanost s vanjskim svijetom i njegovo pažljivo promatranje. Više od pola (57 %) ispitanika kaže da bi možda sudjelovalo u promatranju moljaca/leptira ili traženju kukaca, 73 % u ribolovu ili promatranju ptica, a 69 % da bi možda boravilo u hotelu gdje se od njih očekuje da u prirodi blizu objekta i u netaknutoj divljini sakupljaju hranu za svoje obroke jer im te aktivnosti omogućuju dublje povezivanje s okolinom. Čak i u ovoj potrazi za tišinom tehnologija ima suptilnu ulogu kao pomagalo, od aplikacija koje prepoznaju leptire i ptice u stvarnom vremenu do alata potpomognutih umjetnom inteligencijom koji predlažu staze i staništa ili navode sezonske obrasce migracija.

Usporavajući ritam života i puštajući prirodu da ih vodi, putnici iznova definiraju što znači napuniti baterije postizanjem spoznaje ne tako što čine više, već tako što prihvaćaju manje.

Putovanje u prošlost: kad sjećanja postaju odredišta

U 2026. godini nostalgija više neće biti nešto što ostavljamo u prošlosti, već će postati nešto u što se možemo vratiti uz pomoć tehnologije. Pomoću platformi za izradu karata na temelju fotografija i istraživanja naslijeđa potpomognutih umjetnom inteligencijom, sjećanja se mogu pretvoriti u karte, a stare fotografije u buduće planove puta, pri čemu putnici točno odrede mjesto gdje se neki događaj nekoć odvio i odu na to mjesto.

Za mnoge su ta putovanja duboko emocionalna, a motivirana su željom putnika da ponovno prožive značajne trenutke i podijele ih s drugima. Dvije trećine putnika diljem svijeta (66 %) kaže da bi razmotrilo ponovno stvaranje sjećanja ili fotografije korištenjem tehnologije za prepoznavanje točne lokacije na kojoj je snimljena, a zatim putovanjem na to mjesto. Gotovo pola ovih putnika (49 %) kaže da bi im glavna motivacija bila ponovno proživjeti neko sjećanje s obitelji ili bliskim prijateljima, dok 46 % njih privlače odredišta koja im omogućuju da se osjećaju mladi, daju im osjećaj povezanosti ili čine da se osjećaju kao kod kuće. Više od trećine (36 %) ispitanika čak smatra ova putovanja prekretnicama, bilo za razmišljanje o osobnom rastu, ponovno povezivanje s ljudima iz prošlosti ili čak epilog zbog kojeg se vraćaju na mjesta vezana za teška sjećanja.

Ono što ovaj pokret čini novim jest način na koji tehnologija podržava bezvremensku ljudsku potrebu za prisjećanjem. Osim nostalgije, putnici koriste inovacije kako bi istražili korijene svojih predaka, međugeneracijski se povezali putem pripovijedanja ili čak ponovno stvorili fotografije za dijeljenje na načine koji se čine i bezvremenskim i novima.

Moderna obilježavanja životnih prekretnica: putovanja na kojima putnici slave SEBE

Putnici će u 2026. godini donijeti nova pravila o vremenu i razlozima za putovanja. Današnje životne prekretnice više nisu rezervirane samo za vjenčanja, medeni mjesec, godišnjice ili rođenje djeteta, već su duboko osobne jer se društvene norme nastavljaju mijenjati i razvijati. Dvije trećine (67 %) putnika kaže da im ne treba razlog za rezervaciju putovanja, dok jedan od njih pet (21 %) kaže da bi otišao na odredište iz snova bez čekanja na „tradicionalnu" životnu prekretnicu koja bi opravdala putovanje.

Ovaj novi val modernih obilježavanja životnih prekretnica naglašava da putnici prihvaćaju osobna postignuća pod vlastitim uvjetima i koriste putovanja kao način slavljenja svoje individualnosti. Gotovo tri četvrtine (75 %) ispitanika opravdava rezervaciju odmora jednostavno zato što su naporno radili i zaslužili ga, a novi razlozi za rezervaciju putovanja dolaze u prvi plan: nazdravljanje novom poslu ili promaknuću (24 %), primanje neočekivanog povrata poreza (16 %), označavanje prekida veze (14 %) i pokazivanje nove odjevne kombinacije (9 %). Postignuća u području zdravlja i dobrobiti također se pojavljuju kao snažni motivatori, pri čemu jedan od pet (22 %) ispitanika putuje kako bi obilježio životne prekretnice kao što su trijeznost ili transformacije na području fizičke spreme.

Bit modernih obilježavanja životnih prekretnica je da putujete zbog bilo čega što vas veseli, slavi individualnost i omogućuje vam da budete svoji.

Glavni poslovni direktor Booking.com-a James Waters komentirao je: „U 2026. godini putovanja postaju odraz onoga što ljudi zaista jesu i putovanja se temelje na interesima koji su se u prošlosti možda činili previše specifičnima ili smjelima za istraživanje. Putnici testiraju stabilnost odnosa, stupaju u svjetove mašte, pretvaraju svoje kuhinje u ogledala svojih putovanja i traže nove načine da dožive putovanje automobilom i smještaje za odmor s poboljšanim tehnološkim značajkama. Booking.com neprestano se razvija kako bismo olakšali svima da istraže svijet i aktivno se posvete svojim putovanjima iz snova, pa im nudimo više izbora, fleksibilnosti i praktičnosti nego ikad prije."