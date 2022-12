Ponedjeljkom su najbolji koncerti, a to je godinama bila skrivena tajna koja pomalo izlazi na vidjelo. Tako će u ponedjeljak, 12. prosinca sjajnu indie večer prirediti američki bend Widowspeak, a prije njih će na pozornicu stupiti talentirana belgijska kantautorica Camille Camille.

Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 100 kuna mogu se kupiti u Dirty Old Shopu i preko sustava CoreEvent na webu, a na dan će koštati 120.

SATNICA:

20:00 Ulaz

20:30 Camille Camille

21:15 Widowspeak

"Jako smo uzbuđeni i veselimo se što ćemo nastupiti u Hrvatskoj jer tu još nikad nismo bili od naših početaka još iz 2010. Osjećamo da će to biti jedna lijepa večer, a odsvirat ćemo neke novije pjesme, ponajviše s naša zadnja dva albuma "Plum" i "The Jacket", uz pokoju stariju naravno. Nabavite svoje ulaznice na vrijeme pa se vidimo u ponedjeljak u Močvari", poručila je Molly iz Widowspeaka. Na sličnom tragu je i Camille Camille: "Jedva čekam ovaj koncert, pogotovo što ću nastupiti prije dragog mi Widowspeaka. Dođite malo ranije i poslušajte što sam vam pripremila za ovu priliku!"

Widowspeak je bend nastao 2010. godine, a čine ga ga Molly Hamilton (gitara, vokal) i Robert Earl Thomas (gitara). U samom početku benda s njima je bio i Michael Stasiak koji ih je kasnije napustio. Već u kolovozu 2011. izdali su istoimeni album koji je imao sjajan prijem i kod publike i kritike. Njihov single "Harsh Realm" bio je jedan od soundtrackova u popularnoj seriji "American Horror Story". Drugi album "Almanac" koji je svjetlo dana ugledao 2013. producirao im je Kevin McMahon koji je surađivao s bendovima Swans i Real Estate, a snimali su ga u staroj brvnari na rijeci Hudson. Nakon toga uslijedili su albumi "All Yours" (2015.), "Expect the Best" (2017.), "Plum" (2020.). Njihov posljednji i veoma hvaljeni album s 10 pjesama "Jacket" izašao je u ožujku ove godine te će ga bend promovirati ovom prilikom. Uzore Widowspeak prepoznaje u imenima kao što Yo La Tengo, Neil Young, Cowboy Junkies, Cat Power, negdje otprilike gdje se susreću estetika 60-ih i 90-ih. Svakako treba i poslušati njihov sjajan nastup na KEXP-u.

Camille Camille je belgijska kantautorica koja živi u Leipzigu. Svoju glazbu naziva melankoličnim i nježnim folkom inspiriranim prirodom, snovima, autorefleksijom, ljudskim odnosima kao i vječnim mijenjanjem pogleda na život. Gitaru je naučila svirati uz svoju majku, a od 18. godine svirala je i pjevala na engleskim ulicama gdje je brusila svoj talent, kao i vokalne sposobnosti te shvatila važnost iskrenog i pomalo sirovog odnosa prema slušateljstvu. Prošle godine je izdala svoj hvaljeni album prvijenac "Could you lend me your eyes". Ovo će joj biti prvi nastup u Hrvatskoj pa svakako vrijedi doći u Močvaru 12. prosinca i poslušati ju!