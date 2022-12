Zbog velikog interesa publike dodan je još jedan datum za koncert Imagine Dragons sljedećeg ljeta! Jedan od najtraženijih bendova današnjice će tako u pulskoj Areni nastupiti dva dana za redom - 8. i 9. kolovoza 2023. Sve redovne ulaznice za koncert 8. kolovoza su rasprodane, a prodaja ulaznica za koncert 9. kolovoza kreće u petak, 2. prosinca u 16 sati isključivo putem online Eventim.hr sistema.

Koncerti u Puli dio su Mercury World svjetske turneje koja slavi izlazak njihovog dugo iščekivanog albuma "Mercury - Acts 1 & 2" i koja je krenula u veljači 2022.godine. Među novim gradovima koji su dodani na listu, Pula je jedini grad u široj regiji i najmanji grad i venue u kojem će se Imagine Dragons zaustaviti u sklopu europskog dijela turneje.

Ovaj kvartet iz Las Vegasa s dijamantnim Grammy certifikatom redefinirao je rock zvuk u 21. stoljeću puneći stadione i stvarajući himne koje obaraju rekorde. Poznati po hitovima "Radioactive", "Believer" , "Demons" i "Thunder" i zapaljivim nastupima uživo, vrtoglavi uspon Imagine Dragonsa prate i nevjerojatne statistike; 66 milijuna albuma, 55 milijuna digitalnih pjesama i 110 milijardi streamova. Od svog pojavljivanja u 2009. Imagine Dragons su imali pet uzastopnih albuma među prvih deset na Billboardovoj Top 200 ljestvici albuma; "Night Visions", "Smoke + Mirrors", "Evolve", "Origins" i "Mercury - Act 1".

Uz rasprodane koncerte i dominaciju na top listama Imagine Dragons njihovu glazba može se čuti i u blockbusterima poput "The Murder on The Orient Expres" i "Wonder Woman", kao i u Netflixofoj hit seriji "Arcane". Surađivali su sa svima, od Kendricka Lamara, Lil Waynea i Wiza Khalife do Aviciija i filmskog skladatelja Hansa Zimmera.

Ulaznice za oba koncerta mogu se kupiti isključivo online putem Eventim.hr sistema. Cijene ulaznica se kreću od 640 do 800 HRK, a postoji i mogućnost kupovine VIP paketa.