Ne propustite zanimljivu zvučno-prostornu instalaciju umjetnice Sare Salamon na Dubravkinom putu

Od 6. do 8. rujna u park-šumi Dubravkin put ne propustite pogledati i poslušati zanimljivu zvučno-prostornu instalaciju vizualne umjetnice Sare Salamon pod nazivom Polje djelovanja: gorući užitak. Riječ je o prvom u nizu radova kojima će umjetnici po izboru kustosice Lee Vene predstavljati svoje interpretacije zvučnih krajolika gradskih šuma u okviru umjetničkog projekta I šume pjevaju. Novu zvučnu sliku Dubravkinog puta s potpisom Sare Salamon možete istražiti svakodnevno od petka do nedjelje od 12 do 20 h.

Rad Polje djelovanja: gorući užitak umjetnice Sare Salamon proširuje percepciju zvučnog okoliša park-šume Dubravkin put pozivajući prolaznike da istraže instalaciju akustičnih zrcala. Eliptična akustična zrcala koriste konkavnu površinu za prikupljanje i fokusiranje zvučnih valova (kao primjerice kod mikrofona za osluškivanje ptica ili tv antena). Zvuk se šalje direktno u uho posjetitelja koji mora pronaći svoju točku slušanja u prostoru.

Organski konkavni objekti sugeriraju kretanje livadom, osluškivanje zvučnih tragova i tjelesno usmjeravanje kojim uho može uloviti slojevitu zvučnu poruku. Forme su poput štita koji osigurava intimni prostor slušanja i potpunog senzornog uživljavanja. Prostor šume nastanjuju meke, tihe i ugodne ASMR kompozicije koje simuliraju i sempliraju zvukove šume te kolaž ASMR glasova različitih YouTube naratora. U online sferi njihov ugodni šapat je uvod u ritual opuštanja, rješavanja stresa i meditacije. Sara Salamon prevodi elemente te digitalne popularne kulture u glasove koji se sada sinkroniziraju s ostalim zvučnim pozadinama kako bi propitali očekivana iskustva relaksacije u prirodi. Naslov Polje djelovanja: gorući užitak aludira na stresnu situaciju izazvanu intenzivnim radnim okruženjem i naknadni, često idealizirani, proces iscjeljivanja u prirodnom okruženju. Međutim, osjećaj opuštanja postaje neodvojiv od popratne diskretne zvučne iritacije i nelagode.

Petokanalna instalacija radikalno utišava zvukove čime izoštrava sluh i potencira tjelesne reakcije na uhvaćene zvučne fragmente. Na taj se način otvara mnogostruko individualno asocijativno uplitanje i ritmiziranje postojećih i sempliranih zvukova. Mimikrija poznatog zvučnog materijala istovremeno dezorijentira, zamagljuje granice zvučnih polja i uvodi nepredvidivu dinamiku slušanja.

Kustosica izložbe je Lea Vene, stručni umjetnički suradnik Hrvoje Spudić, a rad se ostvaruje u okviru novog umjetničkog projekta zvučnog istraživanja gradskih šuma I šume pjevaju u kreativnoj produkciji Ane Mikin i udruge Umjetnost za grad. Projektom se teži stvoriti okvir za kontemplativno i meditativno okruženje u gradskoj vrevi u kojem se posjetitelji intuitivno mogu povezati s prirodom kroz eksperimentalno zvučno iskustvo. Umjetnik pritom preuzima ulogu zvučnog pripovjedača dokumentarnog i fikcijskog života odabrane gradske šume te kroz zvučno-prostornu instalaciju prenosi njezine stvarne zvučne zapise, ali i zamišljeni zvučni narativ.

Sara Salamon (1991., Rijeka) djeluje u poljima različitih umjetničkih praksi kao vizualna umjetnica, montažerka i oblikovateljica pokretnih slika. U radu najčešće pokušava iznevjeriti medij, a inspiraciju pronalazi u kolektivnim divljinama i stvarnosti koja izmiče. Poseban interes pronalazi u javnom prostoru, specifičnim lokacijama i čudnim medijskim spojevima. Nagrađena je za autorske i kolaborativne projekte (35. Salon mladih, 55. Zagrebački salon...), a sudjelovala je i na rezidencijalnim programima poput Q21, MuseumQuartier u Beču, Bergen Centre for Electronic Art (Norveška) u sklopu Future DiverCities 2019. Članica je neformalnih kolektiva M28 i Platforma za eksperiment, a najčešće autorski surađuje s Hrvojem Spudićem. Diplomirala je 2015. na studiju Medijskih umjetnosti i praksi na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci.

Projekt podupiru Grad Zagreb/Gradski ured za kulturu i civilno društvo te Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske. Dodatno zahvaljujemo na suradnji Hrvatskim šumama i Turističkoj zajednici grada Zagreba.