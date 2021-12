Svi znamo jednog ''Grincha'' u životu koja nam je krao orgazme, pa ne dozvolite da krade i vaše

Kao u svakoj epizodi Oprah, sezona blagdana je vrijeme kad svi dobivamo poklone! Nikad ne može biti previše poklona koji su namijenjeni samo za vas! No jeste li razmišljali da sami sebe darivate? Neke nove ideje i tehnike uvijek dobro dođu u svakodnevici, pa tako i u seksu. Ove godine, kako bi vam blagdani bili čarobniji, LELO predstavlja novi pogled na zločestog Grincha, veselog Djedicu i predstavlja posebno blagdansko čudo! Ho, ho, ho!

Ne dopustite da vam ''Grinch'' krade orgazme.

Svi znamo jednog ''Grincha'' u životu koja nam je krao orgazme. Prema istraživanju, postoji razlika između muške percepcije je li žena doživjela orgazam (85%) nasprema stvarnih orgazama koje su te žene imale (64%). I muškarci i žene vjeruju kako je seks većinom ili primarno tu zbog muškog zadovoljstva, da seks završava kad muškarac svrši, te da ženski orgazmi nisu bitni u istoj mjeri.

Vrijeme je da tom mitu stanete na kraj i nadoknadite sve propuštene orgazme! Kako bismo vam pomogli u tome, preporučujemo Silu. Dizajnirana s diskrecijom na umu, Sila je predviđena za usporenu vožnju. Upoznat će vas s novim razinama ekstaze koje su namijenjene onima koji uživaju u postupnom pojačavanju senzacija. Kad masturbirate, mozak proizvodi dopamin i oksitocin koji podižu raspoloženje, te se zbog njih osjećate sretno i zadovoljno. Što više, masturbacija potiče fantazije i maštu, te pruža izlaz za porive koji inače dovode do nezdravog ponašanja. Ukratko, masturbacija je odlična za vaše mentalno zdravlje. Doviđenja ''Grinch'', dobrodošli orgazmi!

Groznica Djeda Mraza

Nemojmo se lagati, znamo da je Djeda Mraz vaša tajna simpatija. Ne postoje blagdani bez njega, a nekim ljudima, čini se ne postoji ni užitak bez Djeda Mraza. Tako je; fetiš na Djeda Mraza stvarno postoji i zove se Santaphilia, te se ne ograničava samo na vaše uobičajeno sjedenje u njegovom krilu. Da budemo iskreni, ovo nas uopće ne čudi. Ima kuću, živi daleko od svih, može vam ispuniti svaku želju i ima sobove kao kućne ljubimce. Što više možete poželjeti? No, kako Djed Mraz već ima Baku Mraz, imamo par ideja kako možete oživiti svoju fantaziju na drugi način.

Kako biste ispunili svoju fantaziju probajte igre uloga. Kostimiranje je najbolji način, ali zapravo igranje uloge isto pomaže. Nema potrebe da se netko stvarno spušta niz dimnjak (ne pokušavajte ovo doma, molimo vas!), ali naglasite neke Mrazove karakteristike koje vam se najviše sviđaju. Možete okititi kuću blagdanskim dekoracijama, ispeći kolačiće, napisati listu želju s Kamasutra pozama umjesto pravih poklona (drugim riječima, dosadnih poklona), napišite scenarij za partnera da dođe u kuću odjeven poput Djedice, i slično. Također, umjesto klasičnog Mrazovog odjela, možete obući baršunasto seksi rublje u stilu Djeda Mraza za muškarce i žene. Tako ćete sigurno začiniti blagdane.

Sjednite Djedu Mrazu u krilo i zavodljivo mu šapnite svoje želje. Držimo fige da su želje ispunjene u roku dok kažete keks! I zapamtite, fetiš Djeda Mraza je za cijeli život, ne samo za blagdane!

Dogodilo se blagdansko čudo!

Svake godine provedemo neko vrijeme razmišljajući što želimo dobiti za blagdane. Neki žele novi gadget kojeg su vidjeli na TikTok-u, novi automobil, još jedan lijepi planer koji će ostati prazan, ponija... no, sve su to bezvezne želje. Koristimo priliku da potaknemo vašu maštu i ubacimo ideju o posebnom poklonu kojeg ćete htjeti dobivati svaki dan.

Jeste li ikad čuli za istovremeni, odnosno blended orgazam? Možda ste čuli susjede da ga imaju, no sad je došao red na vas. Blended orgazam je kada u isto vrijeme imate različite vrste orgazma bio to jedan, dva ili više njih! Postoje razne točke stimulacije, poput vaginalne, G-točke, analne, klitoralne, cervikalne, bradavice (popis ide u nedogled), a svaka nudi poseban užitak. Kako biste postigli istovremeni orgazam, opustite se i krenite polako jer vrijeme je vaš prijatelj ovdje, nemojte žuriti. Krenite stimuliranjem točke po točke, bilo to klitoris, G-točka, bradavice... isprobajte što vam se sviđa i fokusirajte se na to. Ako ste solo, ubacite seks igračke u priču. Ako pak imate partnera, isprobajte razne poze poput pseće ili kaubojke kako biste postigli svoje blagdansko čudo!

Što ste odabrali? Nadoknaditi orgazme koje vam je ukrao ''Grinch'', smjestiti se u krilu Djeda Mraza ili raditi na svom blagdanskom čudu? Što god odaberete, zapamtite biti dobri prema sebi i osvijestite se da zaslužujete svaku kap zadovoljstva koju možete dobiti. Sretni blagdani!