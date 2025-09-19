Globalni tehnološki lider Huawei danas je na ekskluzivnom događanju u Parizu, pod motom „Ride the Wind", održao međunarodnu prezentaciju novih inovativnih uređaja. U središtu pozornosti bila je serija pametnih satova nove generacije: HUAWEI WATCH GT 6, HUAWEI WATCH Ultimate 2 te HUAWEI WATCH D2, koji spaja elegantni dizajn s profesionalnim funkcijama za praćenje zdravlja i fitnesa. Predstavljeni su i HUAWEI nova 14 pametni telefon, HUAWEI FreeBuds 7i bežične slušalice te HUAWEI MatePad 12 X tablet. Bila je to prilika da se javnost upozna s vizijom kompanije „Now is Yours" koja naglašava otvorenost, inkluzivnost te povezivanje s mladom generacijom kroz tehnologiju. Na događanju u Parizu službeno je pokrenuta i GoPaint Worldwide Creating Activity 2025 kreativna inicijativa.

HUAWEI WATCH GT 6 Series: pametni sat za ljubitelje outdoor aktivnosti

Upravo najnovija serija HUAWEI WATCH GT 6 pametnih satova, uz novi pristup modi i sportu, utjelovljuje filozofiju „Ride the Wind". Potpuno redizajnirana tehnološka rješenja donose bateriju koja traje do 21 dan te visoko preciznu GPS navigaciju. Tu je i novi HUAWEI TruSense sustav koji omogućuje brze i precizne zdravstvene podatke. S više od 100 načina vježbanja, HUAWEI WATCH GT 6 Series nudi više mogućnosti za četiri ključne outdoor aktivnosti. Nova značajka za bicikliranje (Cycling mode) donosi virtualni mjerač snage (power meter) koji pruža naprednu analizu podataka i obogaćuje iskustvo vožnje. Trail tračanje način rada omogućuje precizno pozicioniranje, grafikon visine, analizu nagiba staze u realnom vremenu kako bi se identificirali izazovi te optimizirala raspodjela energije. Golf način rada sadrži karte visoke rezolucije za što bolju igru i preciznije udarce. Tu je i način rada za skijanje s detaljnim pozicioniranjem i bogatom bazom podataka.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 i WATCH D2: za ronjenje do 150 m i mjerenje krvnog tlaka

Huawei WATCH Ultimate 2 predstavlja prvi pametni sat na tržištu s certifikatom za ronjenje do 150 metara s funkcijom komuniciranja. Njegova inovacija u komunikaciji zasnovana na sonaru omogućava razmjenu poruka između satova do dubine od 30 metara te SOS aktivaciju dodirom do 60 metara. Sve to u cilju veće sigurnosti ljubitelja ronjenja. HUAWEI WATCH D2 dolazi u upečatljivoj plavoj boji uz nadograđene mogućnosti mjerenja i praćenja krvnog tlaka koje uključuju jednokratne te periodične podsjetnike.

HUAWEI nova 14: profesionalni portreti uz Ultra Chroma kameru

HUAWEI nova 14 serija pametnih telefona donosi koncept „Pro Your Portrait" i novi doživljaj fotografiranja portreta. Inovacija je u Ultra Chroma kameri za portrete i poboljšanoj XD Portrait Engine tehnologiji koja osigurava iznimnu dubinu i teksturu snimaka. U uvjetima slabog osvjetljenja poput koncerata, fotografije dobivaju zadivljujuću jasnoću i nijansirane detalje. Prednja kamera od 50 MP podržava autofokus, 5 x portretni zoom te niz AI alata za uređivanje slika, kao što su AI Best Expression i AI Remove.

HUAWEI MatePad 12 X i M - Pencil Pro: nova era učenja i kreativnosti

Nakon modela MatePad 11.5, Huawei je lansirao i MatePad 12 X PaperMatte Edition tablet s ultra-jasnim PaperMatte zaslonom za ugodnije iskustvo gledanja i vizualni doživljaj. Tablet savršeno funkcionira s M-Pencil Pro olovkom koja podržava praktične značajke poput brzog pristupa bilješkama jednim dodirom i podešavanja poteza kista.

Službeno je otvoreno i GoPaint Worldwide Creating Activity 2025 natjecanje. Ove godine natjecatelji mogu sudjelovati u četiri klasične kategorije: Narativna umjetnost, Digitalni akvarel i tinta, Sci-Fi umjetnost i Inovativno slikanje, a uvedena je i nova kategorija Animacija. Cilj ove inicijative je potaknuti kreativne umove širom svijeta da uzmu olovku u ruku i pokrenu maštu.

HUAWEI FreeBuds 7i: vrhunski zvuk i razgovori bez smetnji

HUAWEI FreeBuds 7i , najnovije bežične slušalice, kombiniraju dinamično poništavanje buke, prostorni zvuk te jasne i stabilne pozive. S inteligentnim aktivnim poništavanjem buke 4.0 ove slušalice omogućavaju prilagodljivo poništavanje buke. FreeBuds 7i pružaju jasne razgovore i vrhunsko iskustvo slušanja bilo kod kuće, na putu ili u uredu.

Cijene i dostupnost

Pametni satovi HUAWEI WATCH GT 6 bit će dostupni na hrvatskom tržištu ovaj mjesec, a preporučene maloprodajne cijene su sljedeće: Watch GT 6 41 mm, bijeli i ljubičasti - 259 eura, model milanese - 329 eura. Model Watch GT 6 46 mm, crne boje koštat će 259 eura, a zeleni 279 eura. Watch GT 6 Pro 46 mm crni i sand gold modeli moći će se kupiti po cijeni od 379 eura, a titanium po cijeni od 499 eura. Bežične slušalice FreeBuds 7i bit će uskoro u prodaji, a cijena će biti 99 eura. Uskoro će biti dostupni i pametni satovi WATCH ULTIMATE 2. Crni model po cijeni od 899 eura, a plavi po cijeni 999 eura.