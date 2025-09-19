Stigle su nove Huawei FreeBuds 7i slušalice i možemo vam reći da smo jako, jako zadovoljni s njima

Huawei FreeBuds 7i su novi detalj na vašim ušima, ako se odlučite za njih.. a evo hrpe dobrih razloga zašto bi to trebali napraviti....

Dakle, krenimo od početka... što je kod njih zanimljivo? Pa, činjenica imaju duže vrijeme slušanja nego uobičajeno (8 sati), 6 mikrofona a ne obično 4 i čak 27 sati baterije u kutijici - odlično!

Očekivano, slušalice su dovoljno otporne na prašinu i vlagu, tako da problema s njima neće biti, čak i ako vam padu u vodu... a kako imate i 3 komada dodatnih čepića za njih, sigurni ste duže vrijeme...

Idemo s klasičnim predstavljanjem - Huawei FreeBuds 7i predstavlja 11-milimetarski quad-magnet dinamičke drivere sa balansiranim zvukom za koji Huawei sam kaže da daje prirodniji zvuk. Kad govorimo o audio codecima, tu su SBC, AAC, L2HC 2.0, i LDAC. Podržavaju 10-band equalizer zvuka koji, između ostalog, daje zvuk kao da je svugdje oko vas, tj. 360 stupnjeva.

Možda i najvažnija stvar je činjenica da odlično ulazi u uho, stoje u njemu stabilno i tako uspijevaju napraviti akustičnu izolaciju što znači da glazba ostaje u njima - niti se čuje u njima skoro ništa oko vas, a bome niti ne morate svima dati do znanja koju glazbu slušate... u vijeme kad svi razgovaraju mobitelima na spikerfonima oko vas, vama je dovoljno staviti slušalice u uši i više nećete čuti recepte, probleme i ostale informacije kojima vas bombardiraju ljudi oko sebe.

Ako prevedemo na tehnički jezik, radi se o Huaweijevim ANC 4.0 (Active Noise Cancellation) sustavu koji upravo omogućava sve maloprije navedeno. Dakle, nešto što nam treba, i to definitivno.

Sve u svemu, vrlo vrlo zanimljive slušalice... možete ih lagano staviti u džep i nositi unaokolo, tek svaki dan i pol treba ih napuniti ako ih baš slušate stalno tako da, zapravo, možete s njima i na neki kraći put gdje neće biti struje ;).

Uglavnom, naša ocjena je 9/10 jer, eto, ipak nisu neke skupe svemirske slušalice... no, kako imaju odlične basove i pun zvuk, preporučujemo baš njih... a da en kažemo sve ostale stvari koje možete raditi s njima, tipa razgovori mobitelima, prebacivanje s jednog izvora zvuka na drugi koji se rade vrlo jednostavno.

Uz preporučeno cijenu koja je stvarno konkurentna, i skuplje slušalice neće vam biti potrebne!