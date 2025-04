Hrvatsko tržište rada sve teže prati potrebe logistike i transporta, jednog od sektora koji se ubrzano razvija, mijenja i sve više ovisi o dobro obučenim i motiviranim radnicima. Zanimanja poput skladištara, dispečera ili vozača rijetko ulaze u izbor karijera kod mladih, iako su na tržištu sve traženija. Mnogi ih i dalje povezuju isključivo s vožnjom, skladištenjem ili fizičkim poslovima, premda suvremena logistika sve više traži planere, analitičare, operatere i osobe koje razumiju rad s tehnologijom.

Prema posljednjim javnim podacima Hrvatske gospodarske komore, čak 45 posto domaćih tvrtki smatra kako su upravo zanimanja iz područja logistike i distribucije među najdeficitarnijima, dok svaka peta tvrtka očekuje da će u iduće dvije godine upravo u tom sektoru biti najveća potražnja za radnicima.

U želji da se to promijeni, učenici zagrebačke Škole za cestovni promet nedavno su posjetili distribucijski centar HAVI-ja u Velikoj Gorici. Ondje su se, kroz razgovor s radnicima i obilazak skladišta i voznog parka, upoznali s poslovima i radnim uvjetima u jednoj od vodećih logističkih kompanija u Hrvatskoj.

„Naši učenici kroz ovakve posjete vide da logistika nije nešto apstraktno. Oni uče o vozilima, planiranju ruta, skladišnim procesima i napokon povezuju sve to s realnim radnim mjestima. Ne stvaramo radnu snagu za druga tržišta, stvaramo je za Hrvatsku. Da bi u tome uspjeli, ključno je obrazovati i pripremiti stručnjake koji razumiju procese i upravljaju modernim alatima, od digitalizacije do ekološki prihvatljivih pristupa", ističe profesor Karlo Šoštarić iz Škole za cestovni promet.

Posjet HAVI-ju bio je i podsjetnik na sve veći jaz između potreba tržišta rada i interesa mladih za određena zanimanja. Upravo zato, ovakva iskustva smatraju vrijednima i u HAVI-ju, gdje naglašavaju koliko je važno učenicima približiti mogućnosti koje nudi suvremena logistika.

Tijekom obilaska, učenici su imali priliku obići 9 000 četvornih metara skladišnog prostora s tri temperaturna režima (ambijentalni, hladni i duboko smrznuti) te integriranim sustavima optimizacije. Također, zavirili su u 700 četvornih metara uredskog prostora, razgovarali s radnicima različitih odjela, a posebno su se razveselili kada su imali priliku sjesti u kamione. To im je omogućilo da se, barem na trenutak, užive u ulogu vozača i steknu jedinstven uvid u svakodnevne izazove i odgovornosti tog zanimanja.

„Potražnja postoji. Nama treba radna snaga, i to ne samo za fizičke poslove, već i za analitiku, planiranje, nadzor i upravljanje procesima. No da bi se netko odlučio za takvu karijeru, mora je najprije moći zamisliti. A to ide teško bez iskustva i dodira s praksom", kaže Ana Kušec, voditeljica ljudskih resursa u HAVI-ju.

Pitanje nedostatka radne snage u logistici nije izazov samo u Hrvatskoj. Slične trendove bilježe i druge zemlje, gdje se već godinama ulaže u promociju strukovnih zanimanja i jače povezivanje obrazovnog sustava s realnim potrebama tržišta rada.

Upravo to, smatraju stručnjaci, mora postati i praksa kod nas, osobito u sektorima poput logistike, u kojima tehnologija mijenja način rada, ali ljudski faktor ostaje ključan. Hrvatska gospodarska komora već je upozorila kako logistika i distribucija spadaju među zanimanja s najvećim manjkom kadrova, a globalne analize pokazuju da će potražnja za radnicima u ovom sektoru nastaviti rasti.

Za učenike koji tek biraju svoje buduće zanimanje, iskustva iz stvarnog poslovnog okruženja, poput posjeta HAVI-ju, mogu biti važan korak da logistiku počnu doživljavati kao priliku za razvoj karijere, zaključuju u HAVI-ju.