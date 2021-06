Kampanja za zabranu držanja pasa na lancu dobila podršku HGSS-a, pristižu podrške lokalnih zajednica

Otkad je 26. veljače 2021. pokrenuta peticija za potpunu zabranu držanja pasa na lancu, do danas ju je potpisalo više od 56 000 ljudi, a potpisi pristižu i dalje. Peticija je dio nacionalne kampanje „Za Hrvatsku bez pasa na lancu", koju su pokrenuli Udruga Pobjede, Sklonište Prijatelji Čakovec, udruga Prijatelji životinja te 56 članica Mreže za zaštitu životinja, uz podršku drugih udruga i institucija.

Izrazitu podršku ovoj hvalevrijednoj kampanji primili su i od Hrvatske gorske službe spašavanja, čiji je pročelnik Josip Granić u pismu potpore naglasio: „Snažno podupiremo ovu i svaku inicijativu u smislu zaštite dostojanstva životinja, prava na zdrav i primjeren način života te potrebne zakonske izmjene i dopune primjerene civiliziranom i dobrohotnom demokratskom društvu. Ultimativno JESMO za Hrvatsku bez pasa na lancu!"

Udruge zahvaljuju HGSS-u na plemenitom radu, koji uključuje i velik broj spašenih životinja, kao i na iskrenoj podršci kojom žele spasiti i pse zarobljene na lancu. Vjeruju da HGSS itekako zna što znači naići na bespomoćno biće koje pati i koje si samo ne može pomoći, a to su upravo psi na lancu, što treba čim prije postati prošlost.

Podrške kampanji za hitnu izmjenu Zakona o zaštiti životinja s ciljem potpune zabrane držanja pasa na lancu dolaze iz gradova i općina diljem Hrvatske. U kratko vrijeme, među prvima, potporu kampanji dali su: gradovi Umag, Zagreb, Dugo Selo, Vodnjan, Mursko Središće, Samobor i Popovača te općine Štrigova, Orehovica, Konjšćina, Ližnjan, Ribnik, Vratišinec i Kali, a svakodnevno stižu i nove podrške. Svi oni žele da na njihovu području prestane okrutnost prema psima i da im jasna zakonska odredba olakša provedbu Zakona o zaštiti životinja.

U objavi svoje potpore Grad Zagreb navodi da podržava izmjenu Zakona o zaštiti životinja za potpunu zabranu držanja pasa na lancu, što bi bilo unaprjeđenje jednog odgovornijeg i humanijeg odnosa prema životinjama, kao i odgovornije skrbi o kućnim ljubimcima. I Grad Umag ističe da daje podršku kampanji koja ima za cilj zakonski ispravno reguliranje zabrane držanja pasa na lancu u smjeru provedivosti u praksi, odnosno u smjeru olakšavanja provedbe Zakona o zaštiti životinja lokalnim zajednicama te povećanja odgovornosti skrbnika pasa.

Pokretači kampanje smatraju da hitnom izmjenom Zakona o zaštiti životinja treba čim prije omogućiti ono što su građani očekivali od Zakona još 2017., a to je potpuna zabrana zlostavljanja pasa držanjem na lancu. Konkretna i provediva zakonska odredba pomogla bi i lokalnim zajednicama u provedbi zakonskih odredbi i povećanju svijesti o odgovornoj skrbi o životinjama.

Udruge naglašavaju da nitko ne mora skrbiti o psu, no ako to odluči, držanje na lancu ne smije biti dopušteno. Lanac psima stvara veliku fizičku i psihičku patnju te ih može učiniti agresivnima. Državne institucije imaju mogućnost, pa time i obavezu, zaustaviti tu sramotu za zajednicu i patnju za životinje. Stoga je važno nastaviti apelirati na nadležne da se to dogodi što prije, pri čemu je svaka podrška iznimno važna.

Još jednom pozivaju sve da posjete www.zabranimolanac.net potpisujući peticiju, pišući Vladi i Ministarstvu poljoprivrede te dijeleći informacije na društvenim mrežama s porukama #ZabranimoLanac i #ZaHrvatskuBezPasaNaLancu kako bi se u što kraćem roku inicirale izmjene Zakona o zaštiti životinja.