Američka hard rock četvorka Halestorm, dobitnici Grammyja za Najbolju hard rock / metal izvedbu, vraćaju se u Zagreb i to u Tvornicu kulture u srijedu 22. studenog 2023.

Godinu dana nakon što su nastupili kao specijalni gosti grupe Alter Bridge i održali koncert za pamćenje u Domu sportova, Halestorm dolaze na samostalni nastup u Hrvatskoj. Povratak benda u Europu označit će i cijela niska velikih koncerata među kojima je i onaj u Wembley Areni u Londonu kao i nastup na Download festivalu u UK-u.

Halestorm - „Love Bites (So Do I)"

Halestorm stižu iz Red Liona u Pennsylvaniji, a predvodi ih sjajna vokalistica i gitaristica Lzzy Hale, jedna od najboljih frontwoman na današnjoj rock sceni. Uz bubnjara Arejayja Halea, gitarista Joe Hottingera i basista Josha Smitha, čija obitelj je iz Zadra, zajedno su stekli ugled kao moćna live mašina.

Ono što je krenulo kao dječji san Lzzy i Arejay Halea pretvorilo se u jedan od najhvaljenijih rock bendova posljednja dva desetljeća koji osigurava sjajne kritike nastupa uživo po svim dijelovima svijeta, nezaboravne i žestoke svirke, koncerte na najvećim svjetskim pozornicama i singlove koji zauzimaju vrhove svjetskih ljestvica.

Halestorm je sa svojm glazbom prešao milijardu streamova i zacementirao se na šestom mjestu rock radio ljestvice. Spomenuti Grammy grupa je osvojila 2012. godine i to za pjesmu „Love Bites (So Do I)", pobijedivši u finalu Marilyn Mansona te grupe Iron Maiden, Anthrax i Lamb Of God. U popis nagrada friško ubrajaju UK Heavy Music Awards za najboljeg međunarodnog izvođača, a nedavno su objavili i duet "Terrible Things" s Grammmyjem nagrađenom country pjevačicom Ashley McBryde.

Halestorm - "Terrible Things" feat. Ashley McBryde

Na sceni su aktivni od kraja 90-tih, ali su pravi proboj doživjeli oko 2005. godine kada kreću na intenzivne turneje. Do danas su ostali prepoznatljivi upravo po non-stop turnejama, zabilježivši čak do 250 koncerata godišnje. Scenu su dijelili s ogromnim imenima kao što su Alice Cooper, Evanescence, Disturbed, Avenged Sevenfold, Bullet For My Valentine te Alter Bridge.

Bend je do danas objavio pet studijskih albuma. Katalog su otvorili 2009. debijem „Halestorm", a zadnje izdanje je „Back From Dead". Veliki Metal Hammer ga je uvrstio na popis najboljih metal albuma prošle godine, a mediji ističu kako je Lzzy Hale vjerojatno najbolji ženski rock vokal današnjice te kako nove pjesme po energiji i strasti dolaze najbliže njihovim nastupima.

Halestorm - „Wicked Ways"

Kao predgrupa na koncertu u zagrebačkoj Tvornici kulture nastupit će karizmatični rock bend Black Veil Brides.

Early bird ulaznice su u prodaji od ponedjeljka, 5. lipnja u 9:00 po cijeni od 23 eura, a ta cijena vrijedit će do 31. kolovoza. Dan nakon, 1. rujna, cijena se penje na 26 eura, dok će na dan koncerta za ulaznicu trebati izdvojiti 29 eura. Ulaznice se mogu pronaći u Dirty Old Shopu, Rockmarku, svim Eventim prodajnim mjesta, kao i na www.eventim.hr, te na svim Entrio prodajnim mjestima kao i na www.entrio.hr.