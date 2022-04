Na završnom koncertu sezone Cantus Ansambla, 9. svibnja 2022., u Koncertnoj dvorani Blagoje Bersa, s početkom u 19:30 sati, gostuje slovenski puhački kvintet Slowind

U zagrebačkoj epizodi suradnje dvaju ansambala, Slowind će izvesti djela četiriju slovenskih skladatelja, no na programu će također biti jedna hrvatska skladba, a domaći i gosti ujedinit će se i u zajedničkoj izvedbi.

Koncertni ciklus Cantus Ansambla 9.5.2022., KD Blagoje Bersa, MUZA, 19.30 sati

Gost Cantus Ansambla: Slowind, puhački kvintet (Slovenija)Cantus AnsamblIrma Dragičević, sopran

Berislav Šipuš, dirigent Lojze Lebič, Dogodki II, za puhački kvintet

Nina Šenk, Obrisi in sence, za puhački kvintet

Vinko Globokar, Avguštin, dober je vin, za puhački kvintet

Larisa Vrhunc, Grajska (Chateauesque), za sopran i komorni ansambl, (Slowind / Cantus Ansambl)Ivana Kiš, Lamentation is when grief pours out, za komorni ansambl