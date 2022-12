Nakon što su više puta svirali u susjednim državama, black metal velikani Gorgoroth konačno stižu u Hrvatsku! Ceremonija crnila održat će se u nedjelju, 26. veljače 2023. u Boogaloou. Njihov premijerni nastup u sklopu "Black Metal Revelation" turneje uveličat će nizozemski bend Doodswens. Ograničeni kontingent early bird ulaznica po cijeni od 170 kuna dostupan je u Dirty Old Shopu ili na njihovom webu do 31.12. 2022. ili do isteka zaliha, nakon toga će im pretprodajna cijena biti 26 eura. Na ulazu će, ako ih ostane, koštati 29 eura.

Gorgoroth je bend koji dolazi iz meke black metala, norveškog grada Bergena gdje je nastao 1992. godine. Osnovao ga je Infernus, a samo ime označava dolinu iz sjeverozapadnog dijela Mordora u Tolkienovom "Gospodaru prstenova". Puno je zanimljivosti vezano za ovaj bend koji je u svakom slučaju obavezna lektira za svakog, barem i površnog, konzumenta black metala. Jedna od njih je da su prvi nastup imali 1994. na Black Metal Nights festivalu koji je ujedno bio prvi nastup i bendovima kao što su Dark Funeral, Enslaved i Dissection, dok je švedskom Marduku to bio prvi nastup u inozemstvu. Dosad su izdali devet studijskih albuma, a stalni članovi osim spomenutog Infernusa su Thomas Asklund na bubnjevima te vokal Atterigner, pravim imenom Stefan Todorović, inače rođeni Kragujevčanin koji ove godine slavi 10 godina rada s bendom.

Doodswens (na nizozemskom "dood swens - želja za umiranjem") je black metal bend osnovan 2017. u Eindhovenu. Zanimljiva su im imena članova i članica: I. na bubnjevima, S. na gitari i N. na vokalu i basu. Dosad imaju tri izdanja: demo "Doodswens" (2019.), split "From the Shadows of the Abyss" (2020.) i full album "Lichtvrees" (2022.)