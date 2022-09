Poduzeće Goodyear u suradnji s Citroënom razvilo je gumu Eagle GO za Citroënovo konceptno vozilo oli. Riječ je o trećoj konceptnoj gumi razvijenoj u suradnji s Citroënom, a može se pohvaliti učinkovitošću, izdržljivošću i udobnošću, s time što je uvijek usredotočena na skrb za okoliš.

Obnovljivi gazni sloj izrađen od održivih materijala

Goodyear je za gazni sloj gume upotrijebio smjesu koja je gotovo u potpunosti izrađena od održivih ili recikliranih materijala. To su sljedeći materijali:

Suncokretova ulja i borova smola obnovljivo su rješenje koje zamjenjuje ulja na bazi nafte. Trenutačno se ti materijali koriste za izradu „biljne tinte" za pisače. Korištenje suncokretovih ulja i borove smole u skladu je s Goodyearovim ciljem da do 2040. godine potpuno isključi ulja na bazi nafte iz svojih proizvoda.

Prirodni kaučuk stabla Hevea brasiliensis zamjena je za sintetički kaučuk na bazi nafte. Za njegovu proizvodnju koriste se metode odgovorne poljoprivrede i uzgoja1.

Silika iz pepela rižinih ljuski nusproizvod je prerade riže i smanjuje količinu otpada koji završava na odlagalištima.

Održiva priroda gume Eagle GO dodatno je poboljšana njezinim potencijalom protektiranja budući da se može obnoviti čak dva puta, što joj produžuje vijek trajanja. Ponovnom upotrebom održive karkase i obnovljivoga gaznog sloja guma Eagle GO može prijeći do 500.000 kilometara.

Inteligentna tehnologija za praćenje stanja gume

Konceptna guma Eagle GO primjenjuje tehnologiju Goodyear SightLine, koja uključuje senzor za praćenje različitih parametara za određivanje stanja gume. Na temelju toga lako je odrediti kada gumu treba obnoviti, čime se postiže veća učinkovitost i kružnost. Mnogi vozni parkovi već koriste tu tehnologiju u sklopu Goodyearove ponude jer im pomaže u održavanju idealnoga tlaka zraka i ispravnoga stanja guma, što značajno povećava njihovu učinkovitost i smanjuje količinu otpada.

Upotreba napredne tehnologije u skladu je s Goodyearovim ciljem da do 2027. svi novi proizvodi budu opremljeni podatkovnom i senzorskom inteligencijom.

Konceptne gume znače iznimnu priliku za istraživanje i razvoj revolucionarnih tehnologija koje se mogu koristiti u najrazličitijim proizvodima.