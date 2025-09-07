Ovaj zapanjujući prizor, u kojem će naš prirodni satelit poprimiti duboku crvenu boju, bit će vidljiv s područja Europe, Afrike, Azije i Australije, a u njemu će moći uživati i promatrači u Hrvatskoj

U večernjim satima nedjelje, 7. rujna, svjedočit ćemo potpunoj pomrčini Mjeseca, fenomenu tijekom kojeg Zemlja prolazi točno između Sunca i Mjeseca, bacajući svoju golemu sjenu na mjesečevu površinu.

Upravo taj prolazak kroz Zemljinu sjenu, poznatu kao umbra, Mjesecu daje karakterističnu i pomalo mističnu crvenkasto-smeđu nijansu. Ovaj spektakl igre svjetla i sjene, koji traje nekoliko sati, jedan je od najimpresivnijih prizora koje nam priroda može ponuditi i za njegovo promatranje nije potrebna nikakva posebna oprema, što ga čini dostupnim svima.

Mnogi se pitaju zašto Mjesec tijekom potpune pomrčine postaje crven umjesto da jednostavno nestane u tami. Odgovor leži u Zemljinoj atmosferi. Dok naš planet blokira izravnu sunčevu svjetlost, dio zraka ipak prolazi kroz rubove atmosfere. Prema objašnjenjima stručnjaka iz NASA-e, Zemljina atmosfera djeluje kao divovska leća, lomeći sunčevu svjetlost i filtrirajući plavi dio spektra.

Preostala svjetlost, koja je crvenih i narančastih tonova, nastavlja svoj put prema Mjesecu i obasjava ga, stvarajući efekt kao da su sve zore i svi sutoni svijeta istovremeno projicirani na njegovu površinu. Upravo zbog te zagasite, bakrene boje, potpuna pomrčina Mjeseca u narodu je dobila i popularan naziv "Krvavi Mjesec".

Za promatrače u Hrvatskoj, ovaj će nebeski događaj biti posebno zanimljiv jer će Mjesec izlaziti dok je pomrčina već u tijeku. To znači da ćemo, čim se pojavi na istočnom obzoru, vidjeti Mjesec koji je već djelomično ili potpuno "zagrižen" Zemljinom sjenom. Pomrčina službeno započinje ulaskom u polusjenu u 17:28 sati po našem vremenu, no ta je faza golim okom gotovo neprimjetna. Ključni dio počinje u 18:27 sati, ulaskom u potpunu sjenu (umbru). Budući da se vrijeme izlaska Mjeseca razlikuje ovisno o lokaciji, promatranje će započeti u različito vrijeme. U Dubrovniku i Osijeku Mjesec izlazi u 19:08, u Splitu u 19:16, u Zagrebu u 19:19, a u Rijeci u 19:25 sati. Faza potpune pomrčine, kada će Mjesec biti najcrveniji, započinje u 19:31, a svoj maksimum dostiže u 20:12 sati

Cijeli proces totaliteta trajat će impresivnih sat i 22 minute, pružajući dovoljno vremena za uživanje i fotografiranje. Potpuna pomrčina završit će u 20:53, nakon čega će Mjesec polako početi izlaziti iz Zemljine sjene, a taj će djelomični stadij potrajati sve do 21:57 sati.

Tijek pomrčine Mjeseca