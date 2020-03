Europski glazbenici upozorili su u petak kako su zbog pandemije preko noći ostali bez prihoda, a s obzirom da ne dobivaju ništa niti od streaming servisa koji posebno sada imaju ogromnu zaradu, predlažu hitne zakonske promjene.

U pismu predsjednici Europske komisije, Ursuli von der Leyen, koje je potpisao i Goran Končar, predsjednik udruge Unison i član Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava, ističu kako većina glazbenika i prije nije ostvarivala nikakav prihod od streaming servisa koji su danas glavni način konzumiranja glazbe.

Sada su ostali i bez mogućnosti zarade od nastupa i koncerata - zbog mjera socijalnog udaljavanja i zabrane okupljanja glazbenici koji su imali dogovorene koncerte i turneje su preko noći ostali bez posla i prihoda, a otkazana su i studijska snimanja.

Jedini prihodi na koje mogu računati su od emitiranja i ostalih naknada prikupljenih od nacionalnih kolektivnih organizacija za zaštitu izvođačkih prava.

"Nevjerojatno je i potpuno neprihvatljivo da glazbenici i izvođači dobivaju ništa ili jako malo od najvećeg, brzorastućeg i uskoro vjerojatno jedinog izvora prihoda glazbe, interneta, koji trenutno čini 80 posto glazbene industrije", istaknuli su.

Upozorili su na činjenicu da ih je većina izostavljena i zakinuta od prihoda streaming servisa, dok će istovremeno period pandemije tim servisima donijeti rekordne prihode.

Predsjednicu Europske komisije mole da pomogne glazbenicima Europske unije kako bi preživjeli krizu jer ih većina ovisi o koncertima, nisu ničiji zaposlenici i neće moći dobiti pomoć tu vrstu financijske pomoći.

Sramotno je što moramo moliti za socijalnu pomoć dok streaming servisi zarađuju

"Više od pola milijuna izvođača i njihovih obitelji u Europskoj uniji trenutno je bez ikakvih primanja; Nacionalne glazbeničke organizacije pokušavaju im pomoći uspostavljanjem fondova solidarnosti diljem cijele EU, no problem i kriza je toliko velika da će ti fondovi biti samo kap u moru", ističu.

Ocijenili su sramotnim što trebaju moliti za socijalnu pomoć svoje vlade i nacionalne organizacije za raspodjelu muzičkih prava, dok njihov teško zarađen novac ubiru posrednici iz svijeta streaming servisa, koji iz mjeseca u mjesec bilježe ogromni financijski rast.

Ta je nepravda prepoznata tijekom nedavne debate oko autorskih prava te je Članak 18 usvojen kako bi se pravednije raspodijelila sredstva za autorska prava, no on se neće implementirati do lipnja iduće godine, osim ako zemlje članice ne usvoje tu Direktivu ranije.

Glazbenci smatraju da bi Europska komisija trebala potaknuti implementaciju Direktive u nacionalna zakonodavstva što je prije moguće, kako bi glazbenici i izvođači mogli dobiti svoj zasluženi dio naknade od prihoda streaming servisa.

U međuvremenu predlažu da se uspostavi Fond solidarnosti za izvođače i glazbenike tijekom ove krizne situacije.