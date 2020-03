Mnogi su postavili svoje zanimljive filmove online uz besplatan pristup, pa evo popisa što sve možete gledati

Fade In

Produkcijska kuća Fade In svoje filmove nudi besplatno na Vimeo kanalu. Poveznice na filmove objavljuju redovno na svojoj Facebook stranici, a naslove dodaju postupno, ovisno o tematici kojom se taj tjedan žele baviti.

Filmove gledajte ovdje.

Hrvatski filmski savez

Pokrenuta je online videoteka na kojoj se mogu gledati filmovi nastali u produkciji HFS-a. Za sada je ponuđeno 17 kratkometražnih i dugometražnih filmova za besplatno gledanje. Videoteci će se u sljedećem razdoblju dodavati i novi naslovi.

Filmove gledajte ovdje.

croatian.film

Streaming izbora hrvatskih kratkometražnih filmova dostupan je na novoj platformi croatian.film koja je zamišljena kao svojevrsno proširenje programa Zagreb Film Festivala - Kockice. Platforma omogućuje svim gledateljima i gledateljicama uvid u domaću kratkometražnu produkciju, raznih rodova (igrani, animirani, dokumentarni, eksperimentalni te hibridni) i žanrova, i to potpuno besplatno.

Filmove gledajte ovdje.

Restart

Restart je otvorio svoju online doku-riznicu s 20 besplatnih naslova, dok je ostatak kolekcije sa stotinjak raznolikih dokumentarnih filmova dostupan za gledanje uz minimalnu naknadu. Za streaming uz naknadu bit će dostupni i odabrani naslov s repertoara Dokukina KIC.

Popis besplatnih filmova je na ovoj poveznici. Za besplatno gledanje potrebno je unijeti kôd DOKU-IZOLACIJA prije kupnje.

Filmove gledajte ovdje.

Factum

Produkcija kuća Factum nudi pet svojih najgledanijih dokumentarnih filmova. Za besplatno gledanje potrebno je unijeti kôd OSTANIDOMA prije kupnje.

Filmove gledajte ovdje.

Filmovi Nevia Marasovića i Dejana Aćimovića

Dugometražne igrane filmove redatelja Nevija Marasovića The Show Must Go On i Vis-à-Vis možete besplatno pogledati ovdje.

Dugometražni igrani film za djecu Anka Dejana Aćimovića dostupan je na ovoj poveznici. Za gledanje je potrebno upisati šifru andrijaa. Dugometražni dokumentarni film Kralj istog redatelja dostupan je ovoj poveznici. Za gledanje je potrebno upisati šifru milicaa.

Motovun Film Festival - My Darling Quarantine

Motovun Film Festival je postao partner novog online festivala naziva My Darling Quarantine, nastalog na inicijativu Enrica Vannuccija, selektora kratkometražnih filmova Međunarodnog filmskog festivala u Veneciji. MFF će tako svakog tjedna birati i besplatno objavljivati po sedam kratkometražnih distopijskih filmova, a gledatelji će moći glasati za najbolje naslove.

Filmove gledajte ovdje.

Filmaktiv

Riječka udruga Filmaktiv pokrenula je CoronaCinema kanal na kojem su besplatno dostupni nagrađivani filmovi riječkih autora. Neki od filmova prilagođeni su i na hrvatski znakovni jezik.

Filmove gledajte ovdje.

Pulska filmska tvornica

Pulska filmska Tvornica uvela je koncept 'Digitalne filmske karantene' kojim omogućuje projekcije, moderacije i rasprave oko filmova aktualnih tema putem interneta i interakcijom putem društvenih mreža. Program se održava online svakog četvrtka s novom projekcijom, a novosti pratite na službenoj stranici PFT.

Kino Mediteran

Projekt Kino Mediteran nudi 22 filma prikazana na Festivalu mediteranskog filma Split.

Za besplatno gledanje potrebno je unijeti kôd KARANTENA prije kupnje.

Filmove gledajte ovdje.

Kino.hr

Mreža nezavisnih kina Kino.hr, odnosno tvrtka RADAR, svaki tjedan nudi jedan novi besplatan naslov.

Za besplatno gledanje potrebno je unijeti kôd zaraznodobar prije kupnje.

Filmove gledajte ovdje.

Bonobostudio

Produkcijska i distribucijska tvrtka za animirane i eksperimentalne filmove Bonobostudio, neke od svojih naslova nudi besplatno na svom službenom Vimeo kanalu.

Filmove gledajte ovdje.

HRTi videoteka

Na platformi Hrvatske Radiotelevizije HRTi, između ostalog, nalazi se videoteka s gotovo pedeset hrvatskih dugometražnih igranih filmova. Na stranicu se potrebno prijaviti e-mail adresom ili Facebook profilom.

Filmove gledajte ovdje.