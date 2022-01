Fenix 7 serija sljedeća je generacija vodeće linije GPS pametnih satova poboljšanih solarnom energijom, unaprijeđenih kako bi pomogli sportašima i avanturistima u ostvarivanju najboljih rezultata.

Namijenjena za poboljšanje atletskih postignuća iz dana u dan, serija fēnix 7 poboljšava pouzdano sučelje s 5 tipki sa zaslonom posebno osjetljivim na dodir, dodaje inovativne funkcije treninga za nove korisnike, višepojasno pozicioniranje i mapiranje više kontinenata, sve integrirano u čvrsto kućište sa zaštitom za gumbe i metalom ojačanim spojnim ušicama. A uz napredno solarno punjenje za produljeno trajanje baterije, korisnici mogu uživati ​​u više vremena za avanturu između punjenja.

Izvedbeni dizajn

Izrađena za robusnu pouzdanost od vrhunskih materijala poput titanija i safira, serija fēnix 7 dolazi u tri veličine i redizajnirana je za izuzetnu izdržljivost s ojačanim spojnim ušicama i metalnom zaštitom za gumbe. Pouzdane kontrole gumba uparene su s novim zaslonom osjetljivim na dodir za dvostruku korisnost, poboljšavajući svakodnevnu interakciju pametnog sata i navigaciju na karti. Snažno sučelje s 5 tipki i zaslon osjetljiv na dodir omogućuju brzo i intuitivno korištenje topografskih karata, nudeći pouzdanu svjesnost situacije izvan mreže. S uvođenjem Sapphire Solar modela, korisnici ne moraju birati između solarnih mogućnosti i safirnih leća otpornih na ogrebotine, kao što su to ranije činili za seriju fēnix 6. Poboljšali smo sposobnost solarnog prikupljanja do 200% u načinu rada pametnog sata s fēnix 6 Solar na fēnix 7 Solar. Ažurirani dizajn maksimizira ukupnu solarnu površinu za povećanu učinkovitost uključujući dvostruke solarne dobitake s fēnixa 6 na fēnix 7 u načinu rada pametnog sata. Modeli fēnix 7X s podrškom za solarnu energiju mogu izdržati čak i dulje između punjenja uz trajanje baterije do 5 tjedana u načinu rada pametnog sata1 i do 5 dana u načinu rada GPS2.

Fēnix 7X predstavlja integriranu hands-free multi-LED svjetiljku s brzim pristupom. Ovo višenamjensko svjetlo je revolucija ​​u sportu, avanturi i svakodnevnom životu. Prilikom postavljanja šatora ili trčanja po mraku, crveno ili podesivo bijelo svjetlo osvijetlit će put za veću vidljivost i svjesnost situacije. S uključenim načinom trčanja, svjetlo će se podudarati s ritmom trkača, izmjenjujući se između bijele i crvene pri svakom zamahu ruke kako bi mogli vidjeti i biti viđeni, čineći svaki korak samouvjereno.

Napredno treniranje

Podignite trening na sljedeću razinu uz sportske aplikacije, od boulderinga preko planinarskog penjanja do treninga snage i više. Plus alati za optimalne performanse, uključujući:

Kako bi se izbjeglo izgaranje, novi alat za izdržljivost u stvarnom vremenu omogućuje sportašima praćenje razine napora tijekom trčanja ili bicikliranja.

Nova značajka Visual Race Predictor uzima u obzir povijest trčanja i ukupnu kondiciju kako bi pružila procjene utrke i uvid u to kako trening napreduje.

Savjetnik za vrijeme oporavka nakon treninga uzima u obzir intenzitet treninga i druge čimbenike poput stresa, dnevne aktivnosti i sna kako bi procijenio broj sati odmora koji su potrebni za pravilan oporavak prije druge sesije istog napora.

Dnevni prijedlog tjelovježbi daje preporučenu sljedeću vježbu trčanja ili vožnje na temelju trenutačnog opterećenja, statusa treninga i ukupne razine kondicije.

Pouzdani alat

Opremljen kompletnim Garmin paketom navigacijskih značajki, serija fēnix 7 podržava sve glavne satelitske sustave zajedno s dodatnim frekvencijskim rasponom L5 za poboljšanu točnost u izazovnim GPS okruženjima. Svi satovi fēnix 7 imaju unaprijed instalirane karte SkiView i 42 000 golf terena. standardni i solarni modeli omogućuju preuzimanje TopoActive karti iz bilo koje regije diljem svijeta. Sapphire Solar modeli su unaprijed instalirani s TopoActive kartama za vašu regiju i također omogućuju korisnicima preuzimanje bilo koje regije iz cijelog svijeta. Uštedite dragocjeno vrijeme na dan utrke s novom značajkom Up Ahead koja pruža točne lokacije pomoćnih postaja, staza, sljedećeg skretanja itd. Na korisnički određenim kontrolnim točkama, stranica s podacima prikazuje metriku izvedbe koja uključuje nadolazeću udaljenost i nadmorsku visinu - sa sažetkom posljednjeg dijela s opcijskim mjeračem vremena za odmor-da se sportašima pomogne upravljati svojim vremenom tijekom natjecanja.

Svakodnevna korisnost

Dizajnirana za cijelodnevno nošenje serija fēnix 7 sadrži 24/7 alate za zdravlje i wellness, uključujući Pulse Ox, praćenje pulsa na zapešću, praćenje disanja i stresa, plus Garmin wellness uvide kao što su Body Battery, Fitness Age i Sleep Score s naprednim nadzorom spavanja3. Nakon što uhvatite san, provjerite koliko je vremena provedeno u svakoj fazi spavanja i steknite personalizirane uvide u to kako su aktivnost, razina stresa i vrijeme spavanja utjecali na dobar noćni odmor s ocjenom od 0-100. Kada ste upareni s kompatibilnim pametnim telefonom, primajte sve pametne obavijesti izravno na zapešće, s mogućnošću uključivanja i isključivanja ili onemogućavanja tijekom aktivnosti. Sigurnosne značajke i značajke praćenja pružaju bezbrižnost dok trenirate na otvorenom s automatskim otkrivanjem incidenata i ručno aktiviranim upozorenjima, a oba šalju poruku s korisnikovom lokacijom u stvarnom vremenu kontaktima za hitne slučajeve. 4 Korisnici mogu pristupiti rješenju za beskontaktno plaćanje Garmin Pay,5 i uživati u glazbenim popisima za reprodukciju sa streaming usluga6 kao što su Spotify, Amazon Music i Deezer, koji su unaprijed instalirani na fēnix 7 seriji putem nove Connect IQ Store trgovine. Novi Connect IQ Store omogućuje korisnicima da otkriju preporučene aplikacije i instaliraju ih putem Wi-Fi-ja izravno sa sata, bez upotrebe mobitela.

Dostupni modeli uključuju fēnix 7S, fēnix 7 i fēnix 7X, s opcijama za standardna (nije solarna), Solar i Sapphire Solar izdanja, a preporučena maloprodajna cijena počinje od 5320,00 kn.