S naprednim praćenjem vozila, vrhunskim trajanjem baterije i svjetlijim stražnjim svjetlom nego ikad prije, biciklisti mogu voziti s većim mirom

Varia RearVue 820 najinovativnije je radarsko stražnje svjetlo iz Garmina koje biciklistima može pomoći da budu svjesniji i vidljiviji tijekom vožnje cestom. Novo napredno praćenje vozila detektira veličinu vozila, bočno kretanje i kategorizira razinu prijetnje dok se vozilo približava straga, a upozorenja se prikazuju na kompatibilnim Garmin biciklističkim računalima ili Varia aplikaciji za pametne telefone, zahvaljujući snažnijoj i preciznijoj radarskoj tehnologiji. Ovo radarsko stražnje svjetlo je najsvjetlije do sada od Garmina i služi kao stop svjetlo pri usporavanju ili zaustavljanju, tako da vozači mogu biti sigurni u svoju vidljivost vozačima i drugim biciklistima dok su na cesti. A s vrhunskim trajanjem baterije do 24 sata u dnevnom bljeskanju i do 30 sati u načinu rada samo s radarima, biciklisti mogu voziti još dulje s većom svjesnošću i bezbrižnošću.

Napredno praćenje vozila

Prilikom vožnje s kompatibilnim biciklističkim računalom Edge ili kada je upareno s Varia aplikacijom za pametne telefone, biciklisti će dobivati ​​vizualna i zvučna upozorenja dok se vozila približavaju ili mijenjaju trake iza njih, zajedno s razinom prijetnje, koja pokazuje je li vozilo koje se približava veća prijetnja za biciklista na temelju njegove brzine ili putanje kretanja. A s novim otkrivanjem veličine vozila, vozači mogu dobivati ​​vizualna upozorenja o veličini vozila koja se približavaju - mala, srednja i velika izravno sa svog Edge računala ili u aplikaciji Varia.

Više mira

Zahvaljujući širem vidnom polju , radar može otkriti kretanje vozila nekoliko traka dalje i upozoriti vozače na njihovom kompatibilnom Garmin pametnom satu, Edge biciklističkom računalu ili aplikaciji Varia.

​​Snažna radarska tehnologija omogućuje uređaju otkrivanje vozila na udaljenosti većoj od 175 metara.

Praćenjem iste brzine 1 , vozači se obavještavaju o vozilima koja ih prate istom brzinom ili čekaju da ih prestignu.

Osim vibracijskih upozorenja na zapešću, odabrani Garmin pametni satovi mogu davati i glasovna upozorenja za vozila koja se približavaju. Ova je značajka trenutno dostupna u Garmin Public Beta programu za odabrane pametne satove2.

Veća vidljivost

Vozite s većim povjerenjem danju i noću uz jarko stražnje svjetlo Varia RearVue 820 koje se može vidjeti na udaljenosti većoj od 2 km i nudi više opcija načina osvjetljenja, uključujući dnevno bljeskanje, noćno bljeskanje, stalno osvjetljenje i način rada za peloton. Biciklisti također mogu stvoriti vlastite prilagođene uzorke svjetla u aplikaciji Varia na temelju potreba svoje vožnje, uključujući razinu svjetline i trajanje bljeskanja. Uz vrhunsku vidljivost, uređaj detektira kada vozač usporava ili se zaustavlja, a zatim upozorava druge na cesti jedinstvenim trepćućim uzorkom svjetla kočnice.

Kompaktan dizajn

Varia RearVue 820 s elegantnim, modernim izgledom uključuje i USB-C priključak za praktično punjenje te novi nosač za sjedalo koji se sigurno i čisto postavlja na gotovo svaki cestovni ili gravel bicikl.

Varia RearVue 820 dostupan je odmah po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 299,99 €. Za više informacija posjetite garmin.com.

1 Praćenje pri istoj brzini je ograničeno ili nije dostupno pri manjim brzinama ili kada radar ne može detektirati cestu (npr. zbog snijega, leda, jake kiše ili drugih prepreka ili nepravilne montaže uređaja).

2 Ova je značajka trenutno u javnom beta testiranju i podložna je budućim poboljšanjima.