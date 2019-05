Samsung već tradicionalno prati olimpijske igre posebnim izdanjima „Olimpijskih igara" svojih flagship modela. Nakon Galaxy Note, Galaxy Note 3, Galaxy S7 edge i Galaxy Note 8, sada je na redu "sportski" Galaxy S10 + za Tokyo 2020.

Olimpijski dizajn Galaxy S10 + razlikuje se od standardnog logotipom Olimpijskih igara na stražnjoj strani i DoCoMo operatora. Bit će dostupan u bijeloj boji kućišta.

Ostale specifikacije su iste: 6.4-inčni Quad HD + AMOLED zaslon, Snapdragon 855 / Exynos 9820 upareni s 8 GB RAM-a i 128 GB interne podatkovne memorije.

Samsung će proizvesti samo 10.000 jedinica. Prodaja ovog proizvoda počet će u srpnju, međutim, nema naznake o dostupnosti telefona na globalnim tržištima. U isto vrijeme dolazi i posebno dizajniranim slušalicama Galaxy Buds u usporedbi sa standardnim izdanjem.

Sudionici Olimpijskih igara, dobivaju ovaj telefon besplatno kao i obično. Međutim, još bi neki Samsungovi modeli mogli osvanuti s logom Olimpijskih igara budući su službeni sponzor barem do 2028. godine, kada ugovor o sponzorstvu ističe. To su Galaxy Note 10 i Galaxy S11 koji će biti na tržištu do 25. srpnja 2020. godine, do početka igara u Tokiju.

Inače glavni grad Japana bio je već 1964. godine domaćin Igara, prvih održanih u Aziji, a Japanu će ovo biti ukupno četvrto domaćinstvo. U programu Igara je 38 sportova, a među njima su novi uvršteni poput karatea, skateboardinga, sportskog penjanja, daskanje, baseball i softball.